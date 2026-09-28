Trading-Chance Gold: Das handeln wir ebenfalls jede Woche

Am Freitag stellten wir Ihnen eine sehr kurzfristige Strategie aus unserem Fundus vor, die im Gold jede Woche freitags auf der kurzen Seite handelt. Passend dazu haben wir heute das Pendant, auf das wir bereits in der Freitags-Analyse peripher eingegangen waren: die regelmäßige Montags-Schwäche.

Intraweek-Seasonals

Von Saisonalitäten haben Sie nicht nur bereits gehört, sondern diese höchstwahrscheinlich auch bereits selbst gehandelt. Dabei setzt man auf, sich aus fundamentalen Gründen, regelmäßig wiederholende Muster in einem Markt. Diese dauern klassischer Weise über mehrere Wochen an, teilweise über Monate. Doch genauso, wie es übergeordnet zyklisch-saisonale Muster gibt, finden wir diese in den kurzen Zeitfenstern vor. So auch im unterwöchigen Turnus. Als einziger Anbieter im deutschsprachigen Raum haben wir ein eigenes Strategie-Portfolio mit den sogenannten IntraWeek-Seasonals, das systematisch die unterwöchig auftretenden Anomalien ausnutzt.

Doch worauf gründen diese Effekte?

Nun, es gibt innerhalb einer Handelswoche unglaublich viele News und Termine, die preisrelevant sind. Beispielsweise werden die Nonfarm Payrolls, der große US-Arbeitsmarktbericht, immer am ersten Freitag eines Monats veröffentlicht. Notenbanksitzungen der FED finden an ausgewählten Terminen immer Dienstag und Mittwoch statt. Das ist ein wesentlicher Treiber für die statistisch quantifizierbare Stärke der Aktienmärkte an diesen Wochentagen. Mittwochs kommen allwöchentlich die Lagerbestände von Rohöl, donnerstags nachmittags die Erdgas Lagerbestände (Natural Gas Storage). Und dann wäre da natürlich noch das Wochenende. Wer sich noch an die Euro-Krise (Griechenland Pleite) erinnert wird wissen, dass über das Wochenende immer wieder Hiobsbotschaften kamen. Außerdem gibt es geopolitisch massenhaft Spannungen und Kriege, die übers Wochenende Wendungen oder neue Eskalationsstufen erfahren. Kurzum: es gibt gute Gründe, warum Anleger vor dem Wochenende aus Risiko-Assets raus und in defensivere Anlagen hinein gehen. Diese „Hedges“ werden montags naturgemäß wieder aufgelöst. Der Montag ist, wie wir gleich sehen werden, der mit Abstand schwächste Tag im beliebten Edelmetall.

Montag: Häufigster Crash-Tag

11 der letzten 30 Gold-Crashs fielen auf einen Montag. Das sind mit 36,7 Prozent mehr, als ein Drittel. Nicht selten startet der Preis bereits schwächer aus der Handelspause in die neue Woche. Mutige, spekulative Trader schließen daher freitags zum Handelsende nicht nur ihre systematischen Long-Positionen aus dem Freitagshandel, sondern steigen direkt auch in eine Short-Position für die zu erwartende Montags-Schwäche ein.

Bevor Sie blind ein solches System handeln, weisen wir explizit darauf hin, dass der Gewinnvorteil relativ flach ist. Es braucht massenhaft Wiederholungen, um ihn auszuspielen. Der optimale Ausstiegszeitpunkt ist Dienstag um neun Uhr.

Es ist ratsam, sich erst einmal den Effekt eine Weile als Trockenübung im Chart selbst anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Weg hin zum Erwartungswert ausschaut. Dieser ist nicht immer rosig.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Die unterwöchige Saisonalität und der Montag

Der Montag ist der mit Abstand schwächste Tag im Gold, wie bereits weiter oben erklärt. Bis Dienstag früh neigt das gelblich schimmernde Edelmetall regelmäßig zur Schwäche. Es ist der einzig stabile Zeitraum, um mit kurzfristigen Spekulationen auf fallende Preise systematisch Geld verdienen zu können. Der Freitag ist bekanntlich extrem stark, während die restlichen Tage auf Dauer keine Signifikanz für eine Richtung aufweisen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein Klassiker unter den Kurzfrist-Trades, aber ein sehr stabiler Basis-Effekt, den wir bereits lange aktiv ausnutzen. Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Der Montag ist für Kurzfrist-Trader der Tag schlechthin, um Gold Short zu handeln. Wichtig dabei ist aber, dass diese Strategie dauerhaft konsequent angewendet wird. Denn es kommen auch mal längere Phasen, in denen der Effekt überlagert ist.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 4447,417 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 4163 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet BY6GFQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4600 USD

Unterstützungen: 4000 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN BY6GFQ ISIN DE000BY6GFQ7 Basispreis 4447,417 USD K.O.-Schwelle 4447,417 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.