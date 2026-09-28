Erfolgreich investieren
Trend schlägt Meinung: So finde ich die stärksten Aktien
onvista · Uhr
Wie findet man aus mehreren tausend Aktien genau die Werte, die wirklich interessant sind?
In diesem Vortrag zeige ich meinen kompletten Analyseprozess – vom ersten Marktfilter über Trend und relative Stärke bis zum konkreten Einstieg, Stop und Kursziel.
Dabei geht es nicht darum, den nächsten Börsentrend vorherzusagen. Im Gegenteil: Ich will den Trend nicht erraten, sondern messen.
Du erfährst unter anderem:
- Wie ich mehrere tausend Basiswerte systematisch filtere
- Warum ein Trend für mich erst handelbar ist, wenn zwei Zeitebenen in dieselbe Richtung zeigen
- Wie der Goersch-Trend die Trendrichtung und Trendstärke messbar macht
- Welche Rolle die relative Stärke bei der Aktienauswahl spielt
- Warum ich besonders auf Korrekturen innerhalb bestehender Trends achte
- Wie Einstieg, Stop, Kursziel und Positionsgröße bereits vor dem Trade festgelegt werden
- Warum „nichts tun“ manchmal die beste Trading-Entscheidung ist
Der gesamte Prozess folgt festen Regeln: erst filtern, dann beobachten, auf das Setup warten, den Trade planen – und erst danach handeln.
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