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Trend schlägt Meinung: So finde ich die stärksten Aktien

onvista · Uhr
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Wie findet man aus mehreren tausend Aktien genau die Werte, die wirklich interessant sind?

In diesem Vortrag zeige ich meinen kompletten Analyseprozess – vom ersten Marktfilter über Trend und relative Stärke bis zum konkreten Einstieg, Stop und Kursziel.

Mehr Analysen von Martin findest du auf dem onvista-Youtube-Kanal

Dabei geht es nicht darum, den nächsten Börsentrend vorherzusagen. Im Gegenteil: Ich will den Trend nicht erraten, sondern messen.

Du erfährst unter anderem:

  1. Wie ich mehrere tausend Basiswerte systematisch filtere
  2. Warum ein Trend für mich erst handelbar ist, wenn zwei Zeitebenen in dieselbe Richtung zeigen
  3. Wie der Goersch-Trend die Trendrichtung und Trendstärke messbar macht
  4. Welche Rolle die relative Stärke bei der Aktienauswahl spielt
  5. Warum ich besonders auf Korrekturen innerhalb bestehender Trends achte
  6. Wie Einstieg, Stop, Kursziel und Positionsgröße bereits vor dem Trade festgelegt werden
  7. Warum „nichts tun“ manchmal die beste Trading-Entscheidung ist

Der gesamte Prozess folgt festen Regeln: erst filtern, dann beobachten, auf das Setup warten, den Trade planen – und erst danach handeln.

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