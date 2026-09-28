Plus
Wettlauf mit China

Trump lehnt KI-Bremse ab – Gates warnt vor Risiken

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

US-Präsident Donald Trump lehnt eine Drosselung des Ausbaus Künstlicher Intelligenz ab und verweist auf die technologische Konkurrenz zu China. Trotz Warnungen führender Branchenvertreter wie Bill Gates vor Sicherheitsrisiken hält Trump an milliardenschweren Investitionen fest.

KI-Apps auf einem Smartphone
Quelle: Adobe Stock
onvista bei Google bevorzugen

(Reuters) - US-Präsident Donald Trump hält trotz eindringlicher Warnungen von Experten an einem rasanten Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) fest. Ein Abbremsen der Entwicklung würde China in die Hände spielen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Er ‌bestätigte zugleich ein für den Abend geplantes Treffen mit Dario Amodei, dem Chef des KI-Entwicklers Anthropic.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Alphabet A

Das könnte dich auch interessieren

Nach Einführung von "Muse"
Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät24. Sept. · dpa-AFX
Das Logo von Meta ist zu sehen.
Aktie steigt zweistellig
Meta bringt Nasdaq 100 in Rekordnähe22. Sept. · dpa-AFX
Das Meta-Logo vor einem Konzerngebäude.
Plan für Schutzstandards
Staatschefs fordern strenge Kontrolle hochentwickelter KI22. Sept. · dpa-AFX
Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen