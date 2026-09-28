PlusWettlauf mit China
Trump lehnt KI-Bremse ab – Gates warnt vor Risiken
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
US-Präsident Donald Trump lehnt eine Drosselung des Ausbaus Künstlicher Intelligenz ab und verweist auf die technologische Konkurrenz zu China. Trotz Warnungen führender Branchenvertreter wie Bill Gates vor Sicherheitsrisiken hält Trump an milliardenschweren Investitionen fest.
(Reuters) - US-Präsident Donald Trump hält trotz eindringlicher Warnungen von Experten an einem rasanten Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) fest. Ein Abbremsen der Entwicklung würde China in die Hände spielen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Er bestätigte zugleich ein für den Abend geplantes Treffen mit Dario Amodei, dem Chef des KI-Entwicklers Anthropic.
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