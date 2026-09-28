Ukraine: Militär erobert weiteres Gebiet in Region Donezk zurück

Kiew, 28. ⁠Sep (Reuters) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben im Norden der östlichen Region Donezk weiteres Territorium von den russischen Streitkräften zurückerobert. Das Dritte Armeekorps habe ein Gebiet von 51 Quadratkilometern wieder ‌unter seine Kontrolle gebracht, sagte Brigadegeneral Andrij Biletskyj am Montag. Er befehligt die Einsätze in dem Gebiet seit vergangenem Monat. ⁠Ziel des ⁠Einsatzes mit dem Namen "Vivaldi" sei es, den russischen Angriff auf wichtige ukrainische Stützpunkte im Osten des Landes zu erschweren. Insgesamt seien bei dieser Offensive 176 Quadratkilometer im Norden von Donezk zurückgewonnen worden. Dabei seien drei Dörfer befreit und zwei ‌weitere Ortschaften gesichert worden, erklärte Biletskyj weiter.

Nach ‌Einschätzung der in Washington ansässigen US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hat die Offensive das strategisch wichtige Ziel erreicht, die ⁠russischen Bemühungen zur weiträumigen Einkesselung des sogenannten Festungsgürtels aus ukrainischen Städten ‌zu stören. Zwar haben sich ⁠die russischen Vorstöße an der Front in diesem Jahr verlangsamt, die Truppen rücken jedoch von Süden her auf einige Städte vor und dringen auch weiter in die östliche ‌Stadt Kostjantyniwka vor.

In Donezk ⁠finden seit langem einige der schwersten ⁠Kämpfe des Krieges statt. Die Ukraine hält derzeit noch etwa 20 Prozent des Gebiets, während Russland die vollständige Kontrolle anstrebt. Die Übernahme von Donezk ist eine der Hauptforderung Moskaus bei den derzeit stockenden Verhandlungen für ein Kriegsende, die die USA wiederbeleben wollen. Zu Beginn des Jahres hatte die Ukraine bei einer monatelangen Gegenoffensive im Südosten nach eigenen ⁠Angaben mehr als 700 Quadratkilometer zurückerobert.

(Bericht von Anna Pruchnicka in DanzigBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)