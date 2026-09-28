Wadephul: Deutschland steht hinter Internationalem Strafgerichtshof

Berlin/Den Haag, ⁠28. Sep (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Unterstützung Deutschlands für den Internationalen Strafgerichtshof IStGH und andere internationale Institutionen unterstrichen. "Deutschland wird seinen Beitrag dazu leisten, ‌dass der IStGH auch unter Druck handlungsfähig bleibt", erklärte Wadephul am Montag vor seiner Abreise zu ⁠einem ⁠Besuch in Den Haag. Deutschland sei der zweitgrößte Beitragszahler des Gerichts und arbeite mit anderen Staaten daran, dessen Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Bei Gesprächen in Den Haag will Wadephul gemeinsam mit seinem niederländischen ‌Kollegen Tom Berendsen den IStGH ‌besuchen. "Internationale Regeln sind nur so stark wie unsere Bereitschaft, für sie einzustehen", betonte der Minister. "Gerade in einer ⁠Zeit, in der internationale Institutionen zunehmend infrage gestellt ‌werden, müssen wir uns gemeinsam ⁠mit unseren weltweiten Partnern klar an ihre Seite stellen."

Die USA hatten den IStGH wiederholt kritisiert unter anderem wegen des Haftbefehls gegen ‌den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin ⁠Netanjahu im Zusammenhang mit ⁠dem Vorgehen im Gaza-Krieg sowie einer früheren Untersuchung zu Einsätzen von US-Soldaten in Afghanistan und auch Sanktionen gegen führende Vertreter des Gerichts verhängt. Die USA sind ebenso wie etwa China, Russland, Israel oder auch die Türkei kein Mitglied des 2002 in Den Haag gegründeten Gerichts, ⁠alle Mitgliedsstaaten der EU hingegen schon.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)