Wahlsiegerin in Schweden: Regierungsbildung derzeit nicht möglich

Stockholm, 28. ⁠Sep (Reuters) - Schwedens Oppositionsführerin Magdalena Andersson sieht sich nach eigenen Angaben trotz des knappen Sieges ihres Mitte-Links-Bündnisses bei der Parlamentswahl derzeit nicht imstande, eine Regierung zu bilden. ‌Sie werde dem Parlamentspräsidenten mitteilen, dass dies in der aktuellen Situation unmöglich sei, sagte die Vorsitzende der ⁠Sozialdemokraten ⁠und frühere Ministerpräsidentin am Montag auf einer Pressekonferenz. Grund dafür sei die Ankündigung der Linkspartei am Wochenende, einen Kandidaten der liberal-konservativen Moderaten-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Ulf Kristersson für das Amt des Parlamentspräsidenten zu ‌unterstützen. Dies untergrabe ihre Bemühungen ‌um eine Regierungsbildung, erklärte Andersson. Sie nehme die Botschaft der Linkspartei ernst. Deswegen und aufgrund von Gesprächen, die ⁠sie geführt habe, komme sie zu dem Schluss, dass ‌ihr aktuell die Möglichkeit für ⁠die Bildung einer Regierung fehle.

Nun muss der Parlamentspräsident entscheiden, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Ein möglicher Anwärter dafür ist der ‌amtierende Ministerpräsident Kristersson. Bei ⁠der Parlamentswahl Anfang des Monats ⁠hatte das Mitte-Links-Lager 176 Sitze und damit eine knappe Mehrheit errungen. Der Mitte-Rechts-Block um Kristersson kam auf 173 Mandate. Die Wahl wurde weithin von Kristerssons Ankündigung geprägt, zu einer Koalition mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten bereit zu sein.

(Bericht von Simon Johnson, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)