Wall Street startet schwächer - Ölpreissprung schürt Zinsangst

28. ⁠Sep (Reuters) - Anziehende Ölpreise halten zum Wochenanfang die US-Börsen in Schach. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 gaben am Montag jeweils 0,3 Prozent auf ‌51.648 und 7722 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffnete rund ein halbes Prozent schwächer ⁠bei ⁠26.936 Punkten. Die Ablehnung eines iranischen Friedensplans zur Öffnung der Straße von Hormus durch US-Präsident Donald Trump hatte die Ölpreise zeitweise mehr als vier Prozent nach oben getrieben und Sorgen ‌vor einer hartnäckigen Inflation und weiteren ‌Zinserhöhungen geschürt.

"Wir befinden uns gerade in einer Ein-Faktor-Welt, in der die Ölpreise die Zinsen beeinflussen und ⁠die Zinsen der Haupttreiber für alle Anlageklassen sind", sagte ‌Mohit Kumar, Ökonom bei ⁠Jefferies. Bei den Einzelwerten sorgte die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Rekordhöhe bei Nvidia für Rückenwind. Die Papiere des US-Chipriesen kletterten um ‌mehr als drei Prozent. ⁠Nvidia hat eine Aufstockung ⁠seines Aktienrückkaufprogramms um 150 Milliarden Dollar angekündigt. Dagegen gaben Tesla-Aktien um zwei Prozent nach, nachdem JP Morgan das Kursziel für die Aktie aufgrund schwacher Auslieferungen im dritten Quartal gesenkt hatte.

(Bericht von Johann M Cherian, Tharuniyaa Lakshmi, geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)