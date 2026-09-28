Wann lohnt sich die American Express Platinum Card?

Welche Vorteile gibt es für das Jahresentgelt?

Die American Express Platinum Card kostet 720 Euro pro Jahr. Für die wirtschaftliche Bewertung der Karte sind nicht Material und Design, sondern Guthaben, Reiseleistungen und Versicherungen relevant. American Express® gibt dafür einen möglichen Jahresgegenwert von bis zu 2.280 Euro an. Dieser Betrag ist eine Anbieterangabe und lässt sich nur erreichen, wenn du die Leistungen regelmäßig und bedarfsgerecht nutzt sowie alle geltenden Bedingungen erfüllst.

Den am leichtesten messbaren Gegenwert liefern vier jährliche Guthaben:

200 Euro Online-Reiseguthaben für Flüge, Hotels und Mietwagen

für Flüge, Hotels und Mietwagen 150 Euro Restaurantguthaben bei weltweit über 2.000 Restaurants, davon rund 200 in Deutschland

bei weltweit über 2.000 Restaurants, davon rund 200 in Deutschland 200 Euro SIXT ride Fahrtguthaben für Chauffeur- und Limousinenservices weltweit

für Chauffeur- und Limousinenservices weltweit 100 Euro LODENFREY Shoppingguthaben, online oder im Münchner Store einlösbar

Zusammen ergeben sie 650 Euro. Aktiviere die Guthaben rechtzeitig und beachte die jeweiligen Fristen und Partnerbedingungen.*

Kannst du alle Guthaben vollständig nutzen, verbleiben rechnerisch noch 70 Euro des Jahresentgelts. Ob sich die Platinum Card von Amex insgesamt rentiert, hängt damit auch davon ab, welchen persönlichen Wert Lounge-Zugänge, Versicherungen, Zusatzkarte, Punkteprogramm und weitere Vorteile für dich haben.

Mehr Komfort für berufliche und private Reisen

Das Online-Reiseguthaben kannst du über American Express Online Reisen für Flüge, Hotels oder Mietwagen einsetzen. Vor jeder Buchung lohnt sich somit ein Blick auf die verfügbaren Angebote.

Die Platinum Card gewährt dir über die American Express Global Lounge Collection außerdem Zutritt zu mehr als 1.550 Flughafen-Lounges weltweit, auch mit einem Economy-Ticket. Dazu gehört unter anderem der enthaltene Priority Pass™. Wenn du regelmäßig fliegst, sorgt der Lounge-Zugang für angenehme Zwischenstopps: Lounges schaffen einen ruhigen Rahmen, um vor einem Termin konzentriert zu arbeiten, vertrauliche Gespräche vorzubereiten oder unterwegs bewusst Zeit für dich zu haben.

In viele Lounges darfst du außerdem eine Begleitperson mitnehmen. Da im Jahresentgelt auch eine Platinum Card Zusatzkarte enthalten ist, können je nach Lounge sogar bis zu vier Personen gemeinsam entspannen. Auf Reisen zu zweit oder mit der Familie erleichtert das den Aufenthalt am Flughafen spürbar.

Der wirtschaftliche Wert dieses Vorteils hängt dabei von der Zahl der tatsächlich genutzten Besuche sowie von den jeweiligen Zugangsbedingungen der Airport Lounge ab. Diese solltest du vor der Reise genau prüfen.

Quelle: Yiu Yu Hoi/Getty Images

Was die Reiseversicherungen für dich bedeuten

Zum Leistungspaket der American Express Platinum Card gehören verschiedene Reiseversicherungen, darunter etwa eine Auslandsreisekranken-, Reiserücktritts-, Reiseabbruch-, Gepäck-, Unfall- und Reise-Komfortversicherung.*

Zu den weiteren Versicherungsleistungen für Reisende zählen beispielsweise der Vollkasko- und Haftpflichtschutz für Mietwagen sowie der europaweite Kfz-Schutzbrief für privat genutzte Fahrzeuge. Der Kfz-Schutzbrief gilt nicht für Miet- oder Leasingfahrzeuge. Schäden an gemieteten Gegenständen sind zudem nicht über die Reise-Privathaftpflichtversicherung abgesichert.*

Das kann den Bedarf an zusätzlichen Versicherungen oder kostenpflichtigen Zusatzpaketen bei der Buchung reduzieren. Ob die Leistungen im konkreten Fall ausreichen, bestimmen die Versicherungsbedingungen.* Prüfe deshalb vor der Abreise die Voraussetzungen. So vermeidest du Doppelversicherungen und kannst besser einschätzen, welcher Schutz über die Karte tatsächlich besteht. Bewahre Belege zu relevanten Kartenzahlungen sorgfältig auf.

Vorteile mit System clever ausschöpfen

Die Platinum Card von American Express bringt dir besonders viel, wenn du ihre Vorteile konsequent in deinen Familien-, Reise- und Berufsalltag integrierst.

Diese Schritte helfen dir dabei, Vorteile sinnvoll für dich zu nutzen:

Aktiviere zu Beginn deines Mitgliedschaftsjahres alle relevanten Guthaben.

Notiere dir die Ablaufdaten.

Prüfe vor jeder Reise, welche Lounge-, Versicherungs-, Hotel- und Mietwagenvorteile verfügbar sind.

Prüfe regelmäßig Amex Offers und dein Membership Rewards® Konto, um verfügbare Angebote und gesammelte Punkte im Blick zu behalten.

Das digitale Vorteilsprogramm Amex Offers zahlt sich aus, falls du ohnehin bei teilnehmenden Partnern einkaufst oder buchst. Auf diese Weise bleiben verfügbare Angebote nicht ungenutzt.

Deine gesammelten Membership Rewards Punkte verdienen ebenfalls eine Strategie. Statt sie direkt bei der ersten Gelegenheit einzulösen, lohnt sich ein Vergleich: Je nach Reiseplan kann die Übertragung zu einem Partnerprogramm attraktiver sein als eine direkte Verrechnung.

Wann die Rechnung für dich aufgeht

Reist du regelmäßig, buchst Hotels oder Mietwagen über den Online-Reise-Service und schöpfst die inkludierten Guthaben im Alltag aus, kann der Wert der Platinum Card das Jahresentgelt deutlich übersteigen.

Der Vorteilsrechner auf der American Express Webseite hilft dir, die Leistungen mit deinem persönlichen Nutzungsverhalten abzugleichen. So beurteilst du fundiert, ob das Jahresentgelt von 720 Euro für dich durch direkte Ersparnisse, Reiseleistungen, Zeitgewinn und zusätzlichen Komfort gerechtfertigt ist.

* Detaillierte Informationen zu Leistungen, insbesondere zu Ausschlüssen, kannst du den jeweiligen Bedingungen des Kartenproduktes oder des Versicherungsproduktes entnehmen.