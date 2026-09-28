Interview mit Portfoliomanager

Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeutet

onvista · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Die Staaten geraten zunehmend unter Druck. Für den Mathematiker und Portfoliomanager Dr. Andreas Beck ist eine Haushaltskrise bereits Realität. Gleichzeitig sieht er ausgerechnet am Anleihemarkt wieder interessante Chancen.

Im Gespräch mit Alexander Mayer erklärt Beck, warum Reformen aus seiner Sicht unausweichlich werden, weshalb ihn die Situation in Frankreich besonders beschäftigt und welche Rolle die Notenbanken bei der Bewältigung der Schuldenprobleme spielen könnten. Auch Deutschlands aktuellen Verschuldungskurs nimmt er kritisch unter die Lupe.

Doch was bedeutet dieses Umfeld konkret für das eigene Portfolio?

Dr. Andreas Beck erläutert, wie er Staats- und Unternehmensanleihen aktuell bewertet, wann längere Laufzeiten interessant werden können und warum höhere Dollar-Zinsen allein noch kein gutes Investment ausmachen. Außerdem geht es um das Wechselkursrisiko bei Anlagen in Fremdwährungen und die Frage, ob Anleihen in diesem Umfeld überhaupt noch als sicherer Hafen gelten können.

Interview mit Portfoliomanager
Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeutetheute · 12:00 Uhr · onvista
Alexander Mayer
Kolumne von Alexander Mayer
Bitcoin strebt aufwärts, und das sogar trotz aller Widerstände26.09.2026 · 12:00 Uhr · decentralist.de
Bitcoin strebt aufwärts, und das sogar trotz aller Widerstände
Kolumne von Alexander Mayer
Wieso der Bitcoinkurs den neuen Rückschlägen trotzt19.09.2026 · 06:30 Uhr · decentralist.de
Wieso der Bitcoinkurs den neuen Rückschlägen trotzt
ETF-Experte und Bestseller-Autor
Gerd Kommer: "Verschuldung? So kann es nicht weitergehen"17.09.2026 · 12:00 Uhr · onvista
Gerd Kommer: "Verschuldung? So kann es nicht weitergehen"

Weitere Themen der Sondersendung sind die Risiken der milliardenschweren KI-Finanzierung, der Yen Carry Trade und mögliche geldpolitische Eingriffe in einer sich zuspitzenden Schuldenkrise. Zum Abschluss sprechen Alexander Mayer und Dr. Andreas Beck über Gold und Bitcoin: Können alternative Wertspeicher Anleger in einer Krise tatsächlich schützen – und könnte Bitcoin diese Rolle inzwischen erfüllen?

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
Euro / Yen (Yenkurs)

Das könnte dich auch interessieren

So schlugen sich die Neulinge
IPO-Hype zurück? Coreweave, Klarna & Circle im Aktiencheck22. Sept. · onvista
Jemand nutzt Klarna auf dem Smartphone
Kolumne von Alexander Mayer
Bitcoin strebt aufwärts, und das sogar trotz aller Widerstände26. Sept. · decentralist.de
Bitcoin strebt aufwärts, und das sogar trotz aller Widerstände
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen