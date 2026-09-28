Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeutet

Die Staaten geraten zunehmend unter Druck. Für den Mathematiker und Portfoliomanager Dr. Andreas Beck ist eine Haushaltskrise bereits Realität. Gleichzeitig sieht er ausgerechnet am Anleihemarkt wieder interessante Chancen.

Im Gespräch mit Alexander Mayer erklärt Beck, warum Reformen aus seiner Sicht unausweichlich werden, weshalb ihn die Situation in Frankreich besonders beschäftigt und welche Rolle die Notenbanken bei der Bewältigung der Schuldenprobleme spielen könnten. Auch Deutschlands aktuellen Verschuldungskurs nimmt er kritisch unter die Lupe.

Doch was bedeutet dieses Umfeld konkret für das eigene Portfolio?

Dr. Andreas Beck erläutert, wie er Staats- und Unternehmensanleihen aktuell bewertet, wann längere Laufzeiten interessant werden können und warum höhere Dollar-Zinsen allein noch kein gutes Investment ausmachen. Außerdem geht es um das Wechselkursrisiko bei Anlagen in Fremdwährungen und die Frage, ob Anleihen in diesem Umfeld überhaupt noch als sicherer Hafen gelten können.

Weitere Themen der Sondersendung sind die Risiken der milliardenschweren KI-Finanzierung, der Yen Carry Trade und mögliche geldpolitische Eingriffe in einer sich zuspitzenden Schuldenkrise. Zum Abschluss sprechen Alexander Mayer und Dr. Andreas Beck über Gold und Bitcoin: Können alternative Wertspeicher Anleger in einer Krise tatsächlich schützen – und könnte Bitcoin diese Rolle inzwischen erfüllen?