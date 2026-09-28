Wüst verlangt Problemlösung statt Personaldebatten

Berlin, 27. ⁠Sep (Reuters) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat ein Ende der Debatte über die Frage einer Ablösung von Kanzler Friedrich Merz durch ihn oder CSU-Chef Markus Söder angemahnt. "Ich möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben. Das habe ich auch klar gesagt", sagte der CDU-Politiker am Sonntag in ‌der ZDF-Sendung "Berlin direkt" auf wiederholte Nachfrage. Neues Vertrauen in die Politik entstehe eben "genau nicht" durch solche Fragestellungen und Debatten, sondern indem Regierungen handelten, fügte Wüst hinzu. ⁠Mit Blick ⁠auf Nordrhein-Westfalen, wo im April Landtagswahlen stattfinden, sagte er: "Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass dieses große Land stabil bleibt und einen guten Weg in die Zukunft geht. Darauf können sich die Menschen auch in Nordrhein-Westfalen verlassen."

Zur Bundesebene fügte er hinzu, dass Söder und die Ministerpräsidenten der CDU an einem "Durchstarten dieser Bundesregierung" arbeiteten. Auf dem ‌Tisch lägen die Themen Rente, Pflege, Steuern. "Alle müssen ‌sich an dem Ziel ausrichten, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates wiederherzustellen." Das werde ganz besonders von der CDU erwartet - und keine Personaldebatten. Hintergrund ist eine Debatte um schlechte Umfragewerte ⁠für Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz, die die Unions-Ministerpräsidenten sowie die Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ‌allerdings bereits vor Tagen für beendet erklärt hatten.

Differenzen ⁠zwischen CDU, CSU und SPD bei der anstehenden Pflegereform spielte Wüst herunter. "Es ist völlig normal, dass bei einem so wichtigen Thema auch vor Kabinettsbefassung diskutiert wird", sagte er mit Blick auf SPD-Forderungen nach einem Kostendeckel für Pflegebedürftige ‌und Angehörige. Er selbst habe seine ⁠Zweifel, ob dies sinnvoll sei. Die Reform ⁠sei aber herausfordernd, weshalb Debatten nicht überraschend seien. Allerdings kritisierte er die SPD dafür, dass sie diese Diskussion nun über die Öffentlichkeit führe - dies würden CDU und Grüne in der schwarz-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen anders machen. Zudem bemängelte er, dass Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) noch keinen Vorschlag für die gesetzliche Regelung der sogenannten Rente mit 63 oder der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren vorgelegt habe. Dann könnte die schwarz-rote Koalition darüber besser diskutieren.

Wüst fliegt am Montag für drei Tage mit ⁠einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)