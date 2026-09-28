Wüst warnt bei Türkei-Besuch vor zu großer Abschottung der EU-Industrie

Ankara, 27. ⁠Sep (Reuters) - In der Debatte um den besseren Schutz der EU-Industrie vor unfairem Wettbewerb warnen die Bundesregierung und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor einer zu großen Abschottung. "Widerstandsfähigkeit statt Abschottung" heißt es in einem der Nachrichtenagentur ‌Reuters vorliegenden "Non-Paper" für die EU-Debatte über den sogenannten "Industrial Accelerator Act" (IAA). Wüst, der am Montagmorgen in Ankara einen dreitägigen Türkei-Besuch begann, mahnte, ⁠dass ⁠die Türkei nicht ausgeschlossen werden dürfe. "Eine zu enge Auslegung von 'Made in Europe' würde genau diese gewachsenen Verbindungen treffen. Deshalb setzen wir uns für den Ansatz 'Made with Europe' ein", sagte er in einem Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi und der Zeitung "Hürriyet".

Mit dem ‌IAA will die EU den Erhalt ‌der Industrie und die Sicherheit von Lieferketten im globalen Wettbewerb gewährleisten. Allerdings ist das Ausmaß des Schutzes vor allem in einer von der Exportwirtschaft ⁠lebenden Volkswirtschaft wie der deutschen umstritten. Wüst verwies darauf, dass etwa ‌für die Automobilindustrie die Wertschöpfungs- ⁠und Lieferketten mit der Türkei weiter funktionieren müssten. "Türkische Unternehmen sind fester Bestandteil europäischer Wertschöpfung, im Maschinenbau, in der Elektroindustrie und eben besonders in der Automobilzulieferung", erklärte der CDU-Politiker, der mit ‌einer Wirtschaftsdelegation nach Ankara und ⁠Istanbul reist.

"Entscheidend ist jedenfalls, dass ⁠wir große Investitionen deutscher Firmen in der Türkei nicht entwerten, indem wir Regeln schaffen, die unsere Zusammenarbeit erschweren", sagte der Ministerpräsident mit Blick darauf, dass die Türkei kein EU-Mitglied ist. "Wir sind uns mit der Bundesregierung einig, was die wirtschaftlichen Potenziale angeht, die darin liegen." Die Türkei habe ein enormes Wachstum in den vergangenen Jahrzehnten erlebt. "Davon können beide Seiten nur profitieren."

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)