Wüst würdigt Beitrag türkischer Migranten in Deutschland

ANKARA (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat zum Auftakt seines Besuchs in der Türkei den Beitrag der türkischen Migranten für den Aufschwung Deutschlands gewürdigt. "Ohne diese Menschen wäre nicht möglich gewesen, wirtschaftlichen Aufschwung hinzukriegen nach dem Krieg", sagte Wüst beim Besuch eines Henkel -Werks in Ankara. "Die haben im Stahlwerk gearbeitet, unter Tage, bei Ford in Köln, im Straßenbau, überall."

Zugleich übte Wüst Kritik am bisherigen gesellschaftlichen Umgang mit den vielen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Zu lange seien sie "als Integrationsaufgabe" und auch "gelegentlich als Problem" gesehen worden, sagte der CDU-Politiker. Heute werde gesehen, wie einseitig das gewesen sei. "Es ist eine Riesenchance, eine Million Menschen aus der Türkei zu haben, mit türkischen Wurzeln in Nordrhein-Westfalen, die beide Kulturen, beide Sprachen kennen." Die Türken könnten "natürliche Brückenbauer" sein und seien es vielfach bereits.

Türken heute überall in der Gesellschaft tätig

In einem Interview der türkischen Zeitung "Hürriyet" und der Nachrichtenagentur Anadolu verwies Wüst darauf, dass die Kinder und Enkelkinder der ersten Generation der sogenannten Gastarbeiter heute überall in der deutschen Gesellschaft auch in verantwortlichen Funktionen tätig seien: "Sie sind Lehrerinnen, Polizisten, Unternehmer, Vereinsvorsitzende. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass trotz aller Herausforderungen, die damaligen Gastarbeiter und ihre heutigen Kinder und Enkel aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken sind."

Mehr als 1.200 türkische Unternehmen sind nach Angaben der Landesregierung in NRW aktiv. Tausende Betriebe allein in NRW würden von Menschen mit türkischen Wurzeln geführt, sagte Wüst. "Diese Stärke müssen wir viel besser nutzen."

Jahrestag ist Anlass für die Reise

Hauptanlass der dreitägigen Reise Wüsts in die Türkei ist der 65. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, mit dem die Zuwanderung hunderttausender türkischer Arbeitskräfte in die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet wurde. Es ist die erste Reise eines nordrhein-westfälischen Regierungschefs in die Türkei und für Wüst der erste Türkei-Besuch überhaupt./dot/DP/jha