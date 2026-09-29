AKTIE IM FOKUS: Asta Energy fallen nachbörslich - Mehrheitseigner verkaufen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Aktienplatzierung durch zwei Mehrheitseigner hat am Dienstag im nachbörslichen Handel die Papiere von Asta Energy Solutions unter Druck gesetzt. Die Papiere des Kupferspezialisten notierten auf der Plattform Tradegate fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss.
Die Mehrheitsaktionäre ETV Montana Tech Holding und Makra startete den Verkauf von bis zu 500.000 Aktien der Asta Energy Solutions an institutionelle Investoren. Die Platzierung trägt den Mehrheitseignern zufolge der anhaltenden Nachfrage professioneller Anleger nach einem höheren Freefloat und einer verbesserten Handelsliquidität der Asta-Papiere Rechnung./la/jha/
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