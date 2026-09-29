AKTIE IM FOKUS: Renk sinken weiter - Tief seit April 2025

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Renk haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenbeginn angeknüpft. Mit einem Kursminus von 4,3 Prozent auf 37,91 Euro war der Spezialgetriebe-Hersteller für die Rüstungsindustrie größter Verlierer im MDax . Die Titel markierten erneut ein Tief seit April 2025. Bei den Branchenkollegen Rheinmetall , Hensoldt und TKMS fielen die Tagesverluste mit 0,9 bis 1,7 Prozent geringer aus.

Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für Renk damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.

Renk will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies./gl/mis

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