Aktien New York Schluss: Wenig Bewegung - Renditen steigen trotz Ölpreisrückgang

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem trüben Wochenauftakt haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg bewegten sich die wichtigsten Indizes nur wenig. Ein Rückgang der Ölpreise trug kaum dazu bei, die Befürchtungen der Anleger zu zerstreuen, dass die nach wie vor hohen Energiekosten die Inflation anheizen und die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Diese Sorgen ließen die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2002 steigen.

Der Dow sank um 0,26 Prozent auf 51.349,92 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,17 Prozent auf 7.670,84 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 30.339,33 Punkte aufwärts./la/he