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AMD kauft World Labs, Nvidia Buyback, Meta greift SaaS an

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Redcare Pharmacy, Evonik, Royal Caribbean, Roblox, SpaceX, Palo Alto Networks, Snowflake, IonQ, Taiwan Semiconductor, AMD, Nvidia und Meta.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

AMD: 8,2-Milliarden-Wette auf Spatial AI

AMD greift nach einem der spannendsten KI-Unternehmen rund um räumliche Intelligenz. Was hinter World Labs steckt, warum Fei-Fei Li für den Deal entscheidend ist und weshalb AMD damit weit über das klassische Chipgeschäft hinausdenkt.

Nvidia: Milliarden-Buyback trifft neue KI-Offensiv

Nvidia legt beim Aktienrückkauf noch einmal gewaltig nach – und startet gleichzeitig einen neuen Vorstoß rund um sichere autonome KI-Agenten. Was hinter der Strategie steckt und warum beide Meldungen mehr miteinander zu tun haben könnten, als es zunächst scheint.

Meta: Angriff auf die Enterprise-Software

Meta will seine KI-Investitionen stärker zu Geld machen und greift dafür direkt den Markt für Unternehmenssoftware an. Die Reaktion bei Salesforce, ServiceNow, Oracle und anderen Software-Aktien zeigt, wie ernst Anleger den neuen Konkurrenten nehmen.

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