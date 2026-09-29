AMD: World-Labs-Kauf erweitert das KI-Geschäft

Was bewegt die Aktie?

Die AMD-Aktie gab am Vortag nach. Der Rücksetzer fällt mit der Übernahme von World Labs zusammen. AMD bezahlt für das Unternehmen 8,2 Milliarden US-Dollar, vollständig in eigenen Aktien. Für AMD ist der Kauf ein Schritt über das bisherige Chipgeschäft hinaus: World Labs entwickelt KI-Modelle, die räumliche und physische Umgebungen verstehen und erzeugen.

Ein Produkt von World Labs ist Marble. Es erstellt bearbeitbare dreidimensionale Umgebungen aus Text und Bildern. Das Modell Atlas erzeugt aus zweidimensionalen Bildern neue Kameraperspektiven und rekonstruiert räumliche Szenen aus wenigen Ansichten. Diese Fähigkeiten eröffnen AMD Möglichkeiten bei dreidimensionalen Modellen, KI-Anwendungen und Robotik. Wie stark daraus ein Geschäft entsteht, bleibt von der weiteren Entwicklung dieser Anwendungen abhängig.

Mit der Übernahme kommt auch eine Mitgründerin von World Labs zu AMD: Fei-Fei Li übernimmt die Aufgaben als Executive Vice President und Chief Scientist. Damit erhält die Entwicklung räumlicher KI innerhalb des Unternehmens eine Führungsposition. Der Kauf erweitert AMDs Aktivitäten in einem Bereich, der über die Lieferung von Chips hinausgeht. Das ist der entscheidende Punkt der Transaktion, auch wenn ihr wirtschaftlicher Beitrag derzeit noch offen ist.

Für die Bewertung der Aktie zählt zugleich der starke Kursanstieg. Seit April stieg sie von rund 200 auf rund 600 US-Dollar. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 55. Gemessen an dieser Kennzahl ist die Aktie hoch bewertet. Das Verhältnis der Bewertung zur Wachstumsrate liegt bei 0,86 und spricht für eine günstigere Einordnung, sobald das erwartete Wachstum berücksichtigt wird. Nach der Verdreifachung des Kurses gewinnt die Wahl eines Einstiegskurses an Bedeutung.

Charttechnik

Ein erneuter Test des früheren Hochs könnte einen Einstiegspunkt bieten. Als weiterer möglicher Bereich gilt eine Konsolidierung zwischen 500 und 520 US-Dollar; dort liegt eine Unterstützung. Ein Rückgang in diese Spanne erscheint derzeit allerdings weniger wahrscheinlich.

Martins Einschätzung

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für AMDs Entwicklung im KI-Geschäft. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 55 verlangt Aufmerksamkeit, während die Bewertung im Verhältnis zur Wachstumsrate günstiger ausfällt. Für einen Einstieg ist nach dem starken Anstieg besonders entscheidend, auf welchem Kursniveau sich die Aktie stabilisiert.