ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt FMC auf 'Hold' - Ziel runter auf 42 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:15 / GMT
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