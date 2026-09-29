ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel fpür Iberdrola von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Brand passte seine Schätzungen für die Spanier an höhere Strompreise und ein besseres kurzfristiges Wachstumsprofil an, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung schrieb. Er rechnet bis 2028 weiter mit zweistelligen Ergebnissteigerungen. Zudem werde das Unternehmen zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals den Jahresausblick für 2026 wohl anheben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

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