ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Die Sondierung einer Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik sowie der in der Planung befindliche Börsengang der Sparte Agricultural Solutions prägten derzeit die Aktienstory des Chemieunternehmens, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht er den fairen Wert auf der Basis einer Sum-of-the-Parts-Analyse - ohne Evonik - dabei weiterhin unverändert bei 64 Euro./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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