ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adidas auf 187 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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