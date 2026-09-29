ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Luxussportwagenbauers im dritten Quartal sollten denen des ersten Halbjahrs ähneln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er erwartet einen leichten Umsatzrückgang, der durch die Produktpalette, die geografische Aufstellung und die Preisentwicklung kompensiert werden sollte. Die Italiener dürften zeigen, dass sie den Kostendruck mit ihren starken Produkten absorbieren können./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST
Das könnte dich auch interessieren
Unicredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmenheute, 13:30 Uhr · Reuters
PlusLaut Medienbericht
Plus-Analysen
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierenheute, 14:52 Uhr · onvista
PlusComeback erneuerbarer Energien
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
PlusKosten bei der Geldanlage
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße