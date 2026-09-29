LBBW Kapitalmärkte Daily
Anthropic drängt an die Börse
Renditen steigen weiter
Nachdem US-Präsident Trump dem iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus eine Absage erteilt hatte, stiegen am Montag die Rohölpreise in der Spitze um 4 % an. Das setzte wieder einmal die Kurse von Aktien und Renten unter Druck. Am Rentenmarkt setzte sich somit der Renditeanstieg fort, die zehnjährige Bundesanleihe wirft nun 3,62 % ab und liegt damit im internationalen Vergleich noch niedrig. Dreißigjährige Schatzpapiere haben in den USA sogar die Marke von 5,50 % überschritten, das ist das höchste Niveau seit 2002. Eine weitere Zinserhöhung der Fed im Oktober wird an den Rentenmärkten inzwischen für wahrscheinlich gehalten. Wir haben unser Prognosetableau überarbeitet, die Kommentierung hierzu finden Sie im Kapitalmärkte Daily vom gestrigen Montag.
Nvidia gesucht, Meta unter Druck
An den Aktienmärkten bildet weiterhin die KI-Phantasie ein starkes Gegengewicht zum belastenden Zinsanstieg. An der Wall Street waren gestern die Papiere von Nvidia besonders gesucht. Der Spezialchipdesigner schwimmt regelrecht im Geld und will seine Aktienrückkäufe um 150 Mrd. US-Dollar ausweiten, der Titel gewann gestern in einem schwächeren Markt 1,7 %. Verlierer unter den großen KI-Werten waren Meta (-4,8 %), nachdem ein Gericht den Konzern wegen mangelnden Datenschutzes im Zuge des Cambridge-Analytica-Skandals verurteilt hatte. Es drohen exorbitante Strafzahlungen. Unter Druck waren auch Tesla (-3,9 %) nach einer negativen Brokereinschätzung sowie Boeing (-6,9 %) nach Berichten über weitere Softwarefehler bei der problematischen Serie 737 MAX. Insgesamt ging der S&P 500 mit einem Minus von 0,8 % aus dem Markt. DAX und Euro Stoxx 50 hatten sich fast unverändert gehalten.
Anthropic legt Börsenprospekt vorEinem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge strebt der KI-Modellentwickler Anthropic eine Börsenbewertung von über 2 Billionen US-Dollar an. Damit würde er den bisherigen Rekordhalter SpaceX entthronen. Exorbitant sind bei Anthropic vor allem die geplanten Ausgaben für KI-Infrastruktur in Höhe von 518 Mrd. USD in den kommenden Jahren. Im vergangenen Jahr hatte Anthropic hierfür lediglich 7,3 Mrd. USD ausgegeben, bei einem Umsatz von 4,6 Mrd. und einem operativen Verlust von 8 Mrd. USD. Der Bloomberg-Bericht ist auch im Kontext eines Gipfeltreffens der KI-Unternehmenslenker zu sehen, das heute im Weißen Haus stattfinden soll.
US-Verbraucher im FokusNeben dem KI-Gipfel dürften die Anleger in den USA auch auf das Verbrauchervertrauen schauen. Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen ist es um dieses nicht besonders gut bestellt. Vor allem die hohen Benzinpreise drücken auf die Stimmung, und hierfür wird der missratene Krieg des Präsidenten verantwortlich gemacht. Heute Vormittag wird der breiter angelegte Vertrauensindex der EU-Kommission veröffentlicht. Diesem trauen wir einen leichten Anstieg zu. Wirklich spannend wird es aber erst im weiteren Wochenverlauf mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (Donnerstag) und dem US-Arbeitsmarktbericht (Freitag).
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Herausgeber
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