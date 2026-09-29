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APA ots news: Allianz Global Wealth Report 2026: Geldvermögen auf Rekordhoch - Österreich setzt verstärkt auf Wertpapiere

München/Wien (APA-ots) - - Globales Geldvermögen steigt 2025 um +8,6 %  
auf den Rekordwert von 
268,4 Billionen Euro - vier von fünf Euro des Vermögenszuwachses 
stammen aus Wertsteigerungen 

- In Österreich wächst das Brutto-Geldvermögen um +5,0 % auf 968,6 
Milliarden Euro - mehr als die Hälfte der Neuanlagen fließt in 
Wertpapiere, Anteil der Bankeinlagen auf historischem Tiefstand 

- Ausblick: Plus von rund 9 % für 2026 erwartet - künstliche 
Intelligenz als Chance für die Vermögensbildung, hohe Bewertungen als 
Risiko 

Das Geldvermögen privater Haushalte ist 2025 weltweit um +8,6 % auf 
den Rekordwert von 268,4 Billionen Euro gestiegen. Das zeigt die 17. 
Ausgabe des Allianz Global Wealth Reports, der die Vermögens- und 
Verschuldungssituation in fast 60 Ländern analysiert. Österreich 
blieb mit +5,0 % hinter der globalen Dynamik zurück, wuchs jedoch 
stärker als Westeuropa (+4,5 %). Den größten Beitrag zum weltweiten 
Anstieg leisteten die Kapitalmärkte: Rund vier von fünf Euro des 
zusätzlichen Vermögens gehen auf Wertsteigerungen zurück. 

Zwtl.: Österreich: Wertpapiere erreichen Rekordanteil, Kaufkraft 
bleibt unter Niveau von 2021 

Das Brutto-Geldvermögen der österreichischen Haushalte erhöhte 
sich 2025 um +5,0 % auf 968,6 Milliarden Euro und wuchs damit stärker 
als der westeuropäische Durchschnitt (+4,5 %). Den kräftigsten 
Zuwachs verzeichneten Wertpapiere mit +8,0 %, gefolgt von 
Bankeinlagen (+3,1 %) sowie Versicherungen und Pensionen (+1,5 %). 
Der Wertpapieranteil am Portfolio erreichte mit 46,2 % einen 
Rekordwert und lag deutlich über dem westeuropäischen Schnitt von 
36,8 %, während der Anteil der Bankeinlagen auf einen historischen 
Tiefpunkt von 37,3 % fielen - ein klares Zeichen für ein verändertes 
Anlageverhalten. 

Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich , betont: "Das 
Allzeithoch an Wertpapieren zeigt, dass die Menschen in Österreich 
renditeorientierter anlegen. Das ist ein positives Signal für den 
langfristigen Vermögensaufbau. Jetzt gilt es, diesen Schwung auch in 
die private Altersvorsorge zu tragen, denn Versicherungen und 
Pensionen wachsen nach wie vor nur verhalten." 

Wie sich die Präferenzen der Haushalte verschieben, spiegelt sich 
auch in den Sparentscheidungen des vergangenen Jahres wider. Die 
Neuanlagen gingen zwar um 7,6 % auf 27,8 Milliarden Euro zurück, 
erreichten aber den zweithöchsten Wert seit Beginn der Datenreihe; 
nur im Rekordjahr 2024 wurde mehr gespart. 53,0 % davon flossen in 
Wertpapiere, 41,3 % in Bankeinlagen und 5,1 % in Versicherungen und 
Pensionen - einer der höchsten Wertpapieranteile in Westeuropa. Die 
Wertpapierkäufe erreichten mit 14,8 Milliarden Euro einen neuen 
Höchstwert: 7,6 Milliarden Euro entfielen auf Investmentfonds, der 
zweithöchste Wert der Datenreihe, 5,8 Milliarden Euro auf sonstige 
Wertpapiere und 1,4 Milliarden Euro auf Aktien. Im Jahr davor hatten 
österreichische Haushalte unterm Strich noch mehr Aktien verkauft als 
gekauft. Die Trendwende unterstreicht das wachsende Vertrauen in die 
Kapitalmärkte. 

Etwas verhaltener fällt die Bilanz aus, wenn man die Teuerung 
berücksichtigt. Inflationsbereinigt wuchs das Geldvermögen um +1,4 %. 
Seit 2019 stieg seine Kaufkraft um lediglich +1,7 % - etwas mehr als 
in Westeuropa (+0,5 %), aber weit weniger als im globalen 
Durchschnitt (+23 %). Gegenüber dem Höchststand von 2021 liegt sie 
noch immer 8,1 % niedriger: Der Inflationsschock ist nicht 
überwunden. 

Solide entwickelte sich hingegen die Schuldenseite der privaten 
Haushalte. Die Verbindlichkeiten nahmen um nur +0,9 % auf 218,9 
Milliarden Euro zu, Hypothekendarlehen sanken sogar um 0,6 %. Das 
Netto-Geldvermögen stieg dadurch um +6,3 % auf 749,7 Milliarden Euro, 
die Verschuldungsquote fiel von 23,5 % auf 22,6 %. Mit 82.260 Euro 
pro Kopf belegt Österreich im weltweiten Ranking unverändert Rang 16. 

Zwtl.: Globaler Markt: Kapitalmärkte treiben den Vermögenszuwachs 

Trotz schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds 
legten Wertpapiere weltweit um +12,4 % zu - mehr als doppelt so stark 
wie Bankeinlagen (+5,7 %) oder Versicherungen und Altersvorsorge (+ 
5,0 %). Ihr Anteil am globalen Geldvermögen stieg auf den Rekordwert 
von 46,9 %. Die Neuanlagen sanken hingegen um 5,4 % auf 4,1 Billionen 
Euro. Besonders profitierten nordamerikanische Haushalte, deren 
Portfolios zu 60,7 % aus Wertpapieren bestehen; auf die Region 
entfielen 51,4 % des weltweiten Zuwachses. Über die vergangenen zehn 
Jahre gingen dort 71 % des Vermögenswachstums auf Wertsteigerungen 
zurück, in Westeuropa nur 36 %. 

"Das globale Geldvermögen hat 2025 erneut einen Rekord erreicht - 
doch nominale Rekorde erzählen nur die halbe Geschichte", sagte 
Ludovic Subran, Chefvolkswirt der Allianz . "Seit 2019 ist das 
nominale Geldvermögen um 50 % gestiegen, real, also bereinigt um die 
Inflation, jedoch nur um 23 %. In Westeuropa ist die Entwicklung noch 
schwächer: Dort liegt das reale Geldvermögen lediglich 0,5 % über dem 
Niveau von 2019. In Nordamerika sind es 21 %, in China 70 %." 

Zwtl.: Ausblick: Künstliche Intelligenz zwischen Wachstumstreiber und 
Marktrisiko 

Für 2026 erwartet Allianz Research ein weltweites Wachstum des 
Geldvermögens von rund +9 %. Mittelfristig trüben schwächeres 
Wirtschaftswachstum, anhaltender Inflationsdruck, geopolitische 
Fragmentierung und hohe Staatsschulden die Renditeaussichten. 

Künstliche Intelligenz wird damit zum entscheidenden Faktor: 
Höhere Produktivität und steigende Unternehmensgewinne könnten die 
Kapitalmarktrenditen stützen. Zugleich macht die wachsende 
Abhängigkeit von KI-getriebenen Märkten Haushaltsvermögen 
verwundbarer. Seit Ende 2022 legte der S&P 500 um rund 95 % zu. Eine 
Korrektur um 25 % würde im Jahr des Schocks rund 27 Billionen US- 
Dollar an US-Haushaltsvermögen vernichten - fast 14 % des gesamten 
Nettovermögens - und die US-Wirtschaft in eine Rezession drücken. 

"KI könnte zum nächsten großen Motor der Vermögensbildung werden. 
Doch entscheidend ist, wer die Vermögenswerte besitzt - und damit an 
den Erträgen teilhat", sagte Katharina Utermöhl, Head of Thematic & 
Policy Research bei Allianz Research . "Wenn sich die Wertschöpfung 
durch KI stärker in Richtung Kapital verschiebt, werden eine breitere 
Beteiligung an Kapitalerträgen und Maßnahmen zur Unterstützung der 
Beschäftigten beim Wandel entscheidend sein, damit möglichst viele 
Menschen von der KI-Dividende profitieren." 

Downloads 

- Die interaktive "Allianz Global Wealth Map" finden Sie auf unserer 
Homepage . 

- Die Studie finden Sie hier . 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0090    2026-09-29/11:00
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