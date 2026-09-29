APA ots news: COOEE alpin wächst von drei auf fünf Hotels

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    Anleihe über 2,5 Millionen Euro für den Umbau in Kaprun und  
den Neubau in Bad Goisern - Beteiligung ab 500 Euro 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin wächst von  
drei auf fünf 
Häuser. In Kaprun läuft der Umbau eines bestehenden Hotels mit 90 
Zimmern, das im Juni 2027 als COOEE alpin Hotel Kaprun | Zell am See 
eröffnet; in Bad Goisern entsteht bis Dezember 2027 der Neubau COOEE 
alpin Hotel Bad Goisern | Hallstatt mit 78 Zimmern. Finanziert wird 
die Expansion über eine nachrangige Anleihe der You Will Like It 
Hotels GmbH über 2,5 Millionen Euro, gezeichnet werden kann ab 500 
Euro. 

Wenige Tage nach dem Zeichnungsstart war die Fundingschwelle von 
250.000 Euro bereits erreicht. 

Die Anleihe läuft fünf Jahre bis 30. November 2031 bei 
endfälliger Tilgung, die Zinsen werden halbjährlich ausgeschüttet. 
Anleger:innen wählen dabei zwischen sieben Prozent pro Jahr in bar 
und neun Prozent pro Jahr in Form von Hotelgutscheinen, die in allen 
Häusern der Gruppe eingelöst werden können. Bis 30. September 2026 
gelten Early-Bird-Konditionen: Ein Stück mit 500 Euro Nennwert kostet 
480 Euro, verzinst und zurückgezahlt wird der volle Nennbetrag. Ab 
einer Zeichnung von 5.000 Euro gibt es außerdem 15 statt 10 Prozent 
Rabatt auf alle Direktbuchungen, und zwar über die gesamte Laufzeit. 
Abgewickelt wird die Emission über die Investment-Plattform CONDA, 
zeichnen können Anleger:innen aus Österreich und Deutschland. 

Thomas Schmid, Gründer COOEE alpin Hotels: 

" Wir finanzieren keine Idee, sondern zwei Häuser, von denen 
eines bereits Gäste hat. Kaprun läuft seit Dezember 2025 unter 
unserer Führung und kommt in den ersten neun Monaten auf knapp 89 
Prozent Auslastung. Wir wissen also ziemlich genau, was wir da 
umbauen. Und in Bad Goisern bauen wir mit denselben Partnern wie 
schon in Gosau, keine halbe Autostunde entfernt ." 

COOEE alpin wurde 2016 vom früheren Weltcup-Skirennläufer Rainer 
Schönfelder und von Thomas Schmid gegründet und betreibt Häuser in 
Bad Kleinkirchheim in Kärnten, in Gosau am Dachstein und in St. 
Johann in Tirol, der Betrieb in Kaprun kam im Dezember 2025 dazu. Bis 
Ende 2027 umfasst die Gruppe 473 Zimmer und Apartments. Gruppenweit 
liegt die Gästebewertung bei einem TrustYou Score von über 85 
Prozent, und eine erste Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Euro 
aus dem Jahr 2017 wurde vollständig und vorzeitig zurückgezahlt. 

Das Kapital fließt in den Umbau und die Ausstattung des Hauses in 
Kaprun, in die Erstausstattung und das Branding in Bad Goisern sowie 
in Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen. Das Haus in 
Bad Kleinkirchheim trägt bereits das Österreichische Umweltzeichen 
und das EU Ecolabel. Beide neuen Häuser erhalten ein Hallenbad und 
richten sich wie die bestehenden Standorte an Familien und 
Aktivurlauber:innen. Kinder bis sechs Jahre übernachten gratis. 

Rainer Schönfelder, Gründer COOEE alpin Hotels und früherer 
Weltcup-Skirennläufer: 

" Mir gefällt der Gedanke, dass unsere Gäste an den Häusern 
mitverdienen, in denen sie Urlaub machen. Genau dafür gibt es die 
Gutscheinvariante mit neun Prozent: Das Geld bleibt im Kreislauf und 
kommt als Urlaub zurück. " 

Zwtl.: Eckdaten der Anleihe 

- Emittentin: You Will Like It Hotels GmbH (COOEE alpin Hotels), Wien 

- Volumen: 2,5 Millionen Euro 

- Verzinsung: 7,0 % p. a. in bar oder 9,0 % p. a. in 
Hotelgutscheinen, halbjährliche Ausschüttung 

- Laufzeit: 5 Jahre bis 30. November 2031, endfällige Tilgung 

- Mindestzeichnung: ein Stück zu 500 Euro Nennbetrag 

- Early Bird bis 30. September 2026: Ausgabe zu 480 statt 500 Euro je 
Stück (4 % Disagio), ab 5.000 Euro Zeichnung 15 statt 10 Prozent 
Rabatt auf Direktbuchungen während der gesamten Laufzeit 

- Mittelverwendung: Umbau und Ausstattung Kaprun | Zell am See, 
Erstausstattung und Branding Bad Goisern | Hallstatt, 
Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen 

- Zeichnung: für Anleger:innen aus Österreich und Deutschland über 
die Investment-Plattform CONDA (conda-capital.com/campaign/cooee- 
alpin-nachrangige-anleihe), 

- Informationen unter crowd.cooee-alpin.com 

Zwtl.: Risikohinweis 

Eine nachrangige Anleihe ist ein unternehmerisches Investment mit 
Totalverlustrisiko. Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung und 
stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb dar. 
Maßgeblich sind ausschließlich das Anlagebasisinformationsblatt sowie 
die Anleihebedingungen und Risikohinweise, abrufbar unter crowd.cooee 
-alpin.com und conda-capital.com/risikohinweise. 

Zwtl.: Über COOEE alpin Hotels 

Die COOEE alpin Hotels sind eine österreichische Hotelgruppe mit 
Sitz in Wien, gegründet 2016 von Thomas Schmid und Rainer 
Schönfelder. Schönfelder gewann als Skirennläufer die Slalom- 
Weltcupwertung 2003/04 und bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin 
zwei Bronzemedaillen, seine Karriere beendete er 2013. Die Häuser in 
Bad Kleinkirchheim, Gosau am Dachstein und St. Johann in Tirol 
richten sich an Familien und Aktivurlauber:innen in den Bergen, dazu 
kommen zehn Apartments in Gosau. Seit Dezember 2025 führt die Gruppe 
außerdem das Hotel in Kaprun, bis Ende 2027 wächst sie mit Kaprun | 
Zell am See und Bad Goisern | Hallstatt auf fünf Hotels. COOEE alpin 
beschäftigt rund 120 Mitarbeiter:innen. Muttergesellschaft der 
Hotelbetriebe ist die You Will Like It Hotels GmbH, Teil der You Will 
Like It Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   You Will Like It Hotels GmbH 
   Gilles Johann, MA 
   Telefon: +43 59 7878 199 
   E-Mail: crowd@cooee-alpin.com 
   Website: https://crowd.cooee-alpin.com/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0058    2026-09-29/10:00
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