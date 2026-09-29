Australiens Notenbank hievt Leitzins auf höchsten Stand seit 15 Jahren

Sydney, 29. ⁠Sep (Reuters) - Wegen der hartnäckig hohen Inflation hat die australische Notenbank ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben. Er klettert von 4,35 auf 4,60 Prozent, wie die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag ‌in Sydney mitteilte. Das ist bereits die vierte Anhebung in diesem Jahr. Nach der einstimmig getroffenen Entscheidung signalisierte das Notenbankgremium zudem seine ⁠Bereitschaft, die ⁠Zinsen bei Bedarf weiter zu erhöhen.

In ihrer Erklärung verwiesen die Währungshüter auf "weitere Störungen der globalen Ölversorgung" infolge des Nahost-Konflikts sowie auf einen unerwartet starken Investitionsboom bei KI-Rechenzentren, der die Binnennachfrage anheizt. Notenbankchefin Michele Bullock ließ sich nicht in die Karten schauen, wie der künftige ‌geldpolitische Kurs aussehen wird. "Unsere Prognose – und unsere Hoffnung – ‌ist, dass dies restriktiv genug sein wird, um die Dinge zu beruhigen", sagte Bullock. "Wird es ausreichen? Ich weiß es nicht." Im August dürfte die ⁠Inflationsrate wegen höherer Spritpreise auf 4,1 Prozent gestiegen sein. Die Zentralbank strebt ‌hier einen Wert zwischen zwei und ⁠drei Prozent an.

Die australische Konjunktur hat sich zwar eingetrübt, aber nicht genug, um die Inflationssorgen zu zerstreuen. "Der Krieg war eine Katastrophe für die Weltwirtschaft", sagte Finanzminister Jim Chalmers. "Die australischen Arbeiter ‌haben diesen Krieg nicht gewollt, ⁠aber sie zahlen einen hohen Preis ⁠dafür."

Ökonomen gehen davon aus, dass die Notenbank ihre straffe Haltung beibehalten wird. "Da die Inflation in fünf der letzten sechs Jahre über dem Zielwert lag, dürfte die RBA noch eine Weile an ihrer straffen Haltung festhalten", sagte Shane Oliver, Chefökonom beim Finanzdienstleister AMP. "Das Risiko einer weiteren Zinserhöhung ist also sehr hoch." Der australische Dollar gab nach der Zinsentscheidung leicht nach, da der Zinsschritt von den Märkten ⁠bereits eingepreist war.

(Bericht von Stella Qiu;, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)