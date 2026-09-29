BA-Stellenindex steigt leicht - Nachfrage nach Arbeitskräften aber weiter schwach

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland suchen weiter nur zurückhaltend neues Personal. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe sich im September zwar leicht erholt, bleibe aber auf einem schwachen Niveau, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) ‌am Dienstag zu ihrem Stellenbarometer mit. Dieses stieg um einen Punkt auf 104 Zähler und erreichte damit den höchsten Stand seit ⁠Februar. ⁠Insgesamt bewegt sich der Index seit über einem Jahr um den als Referenzwert festgelegten Jahresdurchschnitt von 2015.

Die Entwicklung zeigt sich je nach Branche unterschiedlich. Ein Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten vor allem der Öffentliche Bereich, gefolgt von Finanz- und Versicherungsdienstleistern, der ‌Energie- und Wasserwirtschaft sowie dem Verarbeitenden Gewerbe. ‌Die größten Rückgänge bei den Stellenmeldungen gab es hingegen in den Wirtschaftszweigen Information und Kommunikation sowie im Gastgewerbe.

Der größte Anteil der im ⁠September gemeldeten Stellen entfiel mit 21 Prozent auf die Zeitarbeit. Je ‌elf Prozent der Jobangebote stammten aus ⁠dem Verarbeitenden Gewerbe und von Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen. Auf den Handel, den Öffentlichen Bereich sowie das Gesundheits- und Sozialwesen entfielen je zehn Prozent.

Die BA stellt am Mittwoch die Arbeitsmarktdaten ‌für September vor. Im August ⁠war die Zahl der Arbeitslosen in ⁠Deutschland auf 3,061 Millionen geklettert. Mit dem Ende der Sommerpause im September dürfte jedoch eine Herbstbelebung einsetzen, denn Firmen stellen üblicherweise wieder mehr ein. Laut BA-Chefin Andrea Nahles gibt es gute Chancen, dass die Arbeitslosenzahl damit unter die Drei-Millionen-Marke sinkt. Wenn man allerdings die jahreszeitlichen Einflüsse ausklammert, rechnen Bankanalysten für den laufenden Monat mit einem saisonbereinigten Anstieg um 1000.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)