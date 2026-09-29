BA-Stellenindex steigt leicht - Nachfrage nach Arbeitskräften aber weiter schwach

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland suchen weiter nur zurückhaltend neues Personal. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe sich im September zwar leicht erholt, bleibe aber auf einem schwachen Niveau, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) ‌am Dienstag zu ihrem Stellenbarometer mit. Dieses stieg um einen Punkt auf 104 Zähler und erreichte damit den höchsten Stand seit ⁠Februar. ⁠Insgesamt bewegt sich der Index seit über einem Jahr um den als Referenzwert festgelegten Jahresdurchschnitt von 2015.

Die Entwicklung zeigt sich je nach Branche unterschiedlich. Ein Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten vor allem der Öffentliche Bereich, gefolgt von Finanz- und Versicherungsdienstleistern, der ‌Energie- und Wasserwirtschaft sowie dem Verarbeitenden Gewerbe. ‌Die größten Rückgänge bei den Stellenmeldungen gab es hingegen in den Wirtschaftszweigen Information und Kommunikation sowie im Gastgewerbe.

Der größte Anteil der im ⁠September gemeldeten Stellen entfiel mit 21 Prozent auf die Zeitarbeit. Je ‌elf Prozent der Jobangebote stammten aus ⁠dem Verarbeitenden Gewerbe und von Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen. Auf den Handel, den Öffentlichen Bereich sowie das Gesundheits- und Sozialwesen entfielen je zehn Prozent.

Die BA stellt am Mittwoch die Arbeitsmarktdaten ‌für September vor. Im August ⁠war die Zahl der Arbeitslosen in ⁠Deutschland auf 3,061 Millionen geklettert. Mit dem Ende der Sommerpause im September dürfte jedoch eine Herbstbelebung einsetzen, denn Firmen stellen üblicherweise wieder mehr ein. Laut BA-Chefin Andrea Nahles gibt es gute Chancen, dass die Arbeitslosenzahl damit unter die Drei-Millionen-Marke sinkt. Wenn man allerdings die jahreszeitlichen Einflüsse ausklammert, rechnen Bankanalysten für den laufenden Monat mit einem saisonbereinigten Anstieg um 1000.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 28.09.2026
Ölpreise bremsen Dax erneut aus - Gold verliert deutlichgestern, 16:08 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Märkte heute
Evonik-Übernahme, SK Hynix IPO, Microsoft mit Copilot-Schubgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Vorbörse 29.09.2026
Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigenheute, 06:00 Uhr · onvista
Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigen
Märkte heute
AMD kauft World Labs, Nvidia Buyback, Meta greift SaaS anheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Interview mit Andreas Beck
Was hohe Renditen für Anleger, Anleihen und Bitcoin bedeutengestern, 12:00 Uhr · onvista
Kurstafel für Staatsanleihen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"heute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschek24. Sept. · The Market
Alle Plus-Analysen