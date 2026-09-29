Britischer Premier Burnham kündigt Abkehr von traditioneller Politik an

Liverpool, 29. ⁠Sep (Reuters) - Der britische Premierminister Andy Burnham will am Dienstag in seiner ersten Rede auf dem Parteitag der regierenden Labour-Partei seit seinem Amtsantritt eine "ehrliche Debatte" über die tiefgreifenden Probleme des Landes anstoßen. Bei dem Treffen im nordenglischen Liverpool beabsichtigt ‌Burnham zu betonen, dass seine Regierung mit der herkömmlichen Politik brechen werde, um den Bürgern neue Hoffnung zu geben. Er werde dabei zudem Wahrheiten ⁠aussprechen, vor ⁠denen Politiker sonst zurückschreckten, teilte sein Büro weiter mit.

"Wir können so nicht weitermachen. Eine Politik wie bisher hat Großbritannien zurückgeworfen", wird Burnham den vorab verbreiteten Redeauszügen zufolge sagen. Ein einfaches "Weiter so" reiche nicht aus. "Hoffnung entsteht durch Ehrlichkeit und das Aussprechen von Dingen, die Politiker normalerweise meiden." Burnham ‌erklärte, er habe sich gegen die übliche marktschreierische ‌Parteitagsrede entschieden. Stattdessen wolle er den Menschen einen ernsthaften Weg aufzeigen. "Ich akzeptiere, dass die Menschen nicht jedem Aspekt zustimmen werden, aber ich glaube, dass es Großbritannien voranbringen ⁠kann", heißt es in dem Redetext. Ziel sei ein Land, in dem ‌die Bürger spürten, dass der Staat ⁠ihnen wieder den Rücken stärke.

Burnham, der ehemalige Bürgermeister von Greater Manchester, hatte im Juli die Nachfolge von Keir Starmer angetreten, der auch in den Reihen der eigenen Labour-Partei immer stärker in die Kritik ‌geraten war. Burnham galt als Hoffnungsträger, ⁠steht aber nun unter Druck, konkrete ⁠Pläne für seine Regierungszeit vorzulegen. Bislang hat er vor allem kurzfristige Entlastungen bei den Lebenshaltungskosten auf den Weg gebracht. Dazu gehören eine Deckelung der Busfahrpreise und der Wegfall der Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen. Wirtschaftsvertretern fehlen jedoch Details zu größeren Reformen im Pflegesektor, zur Verstaatlichung von Versorgungsbetrieben und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Burnhams wird bei seinem Vorgehen zudem durch die angespannte Haushaltslage eingeschränkt. Am Dienstag verzeichnete Großbritannien bei der Ausgabe neuer Staatsanleihen ⁠die höchsten Kreditaufnahmekosten für zehnjährige Papiere seit 1999.

(Bericht von Elizabeth Piper, Mitarbeit Sarah YoungBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)