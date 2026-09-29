Bund will China-Reederei Cosco Übernahme von Logistiker untersagen

Berlin, 29. Sep (Reuters) - ⁠Gut drei Jahre nach dem Gezerre um den Einstieg von Cosco im Hamburger Hafen alarmiert die chinesische Staatsreederei erneut die Politik in Berlin. Branchenkreisen zufolge will der Bund Cosco die Übernahme des vergleichsweise kleinen Logistikunternehmens Zippel untersagen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber unter Berufung auf einen internen Vermerk der Bundesregierung berichtet: In dem Dokument sei von "erheblichen Sicherheitsbedenken" die Rede. Eine endgültige Entscheidung stehe noch aus. Dem Bericht ‌und den Branchenkreisen zufolge dürfte sie aber für Cosco negativ ausfallen. Ein Cosco-Sprecher in Deutschland teilte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mit, solange keine abschließende Entscheidung vorliege, wolle sich die Reederei dazu nicht äußern.

Zippel ist darauf spezialisiert, Containerfracht vor ⁠allem von Nordseehäfen aus ⁠per Lkw und Bahn nach Ostdeutschland zu transportieren. In diesem geographischen Schwerpunkt liegt dem Bericht zufolge der Grund, warum sich trotz eines nur kleinen Marktanteils des Hamburger Traditionsunternehmens Widerstand gegen die Übernahme in Berlin regt.

ANDERS ALS BEIM TERMINAL-EINSTIEG: ÜBER ABLEHNUNG EINIG

In dem der Zeitung vorliegenden Dokument heißt es demnach weiter, an den Terminals Berlin, Schkopau und Elsterwerda liege der Anteil Zippels am Umschlag zwischen 35 und 90 Prozent. Es bestehe die Gefahr strategischer Abhängigkeiten, die "im Zuge politischer Verwerfungen als Druckmittel genutzt werden ‌könnten". Dabei gehe es auch um die logistische Unterstützung der Bundeswehr. Im Konfliktfall ‌sei die Logistik zur deutschen Ostgrenze ebenfalls für die Nato relevant.

Cosco hatte vor Jahren mit einem ungleich größeren Deal für Schlagzeilen gesorgt, als der chinesische Konzern bei einem der vier Hamburger Containerterminals einstieg. Die Bundesregierung hatte das Geschäft mit dem Hafenbetreiber HHLA im Mai 2023 ⁠erst nach langem Ringen freigegeben und den Cosco-Anteil am Terminal Tollerort auf unter 25 Prozent begrenzt. Kritik an der Beteiligung gab ‌es vor allem aus dem damals von den Grünen geführten Wirtschaftsministerium.

Von ⁠Zippel will die viertgrößte Reederei der Welt laut "Handelsblatt" 80 Prozent übernehmen. Das wollen dem Bericht zufolge nun aber nicht nur das Wirtschaftsministerium, sondern auch das Außen-, Verteidigungs-, Innen- und Finanzministerium verhindern. In Branchenkreisen hieß es, es gebe eine einstimmige Empfehlung der Ressorts für ein Verbot, der die Bundesregierung aller Voraussicht nach folgen werde.

CHEF: ZIPPEL IST ‌DIE ÖFFENTLICHE AUFREGUNG NICHT WERT

Das Unternehmen Zippel erklärte: "Wir haben die Entscheidung ⁠zur Kenntnis genommen". Der Geschäftsbetrieb laufe unverändert weiter. Fragen ⁠zum weiteren Umgang mit der Entscheidung seien an Cosco zu richten. Chinesische Unternehmen haben in den vergangenen Jahren verstärkt in der europäischen Logistikbranche zugekauft. Laut "Handelsblatt" warnte auch die EU-Kommission vor der Zippel-Übernahme durch Cosco. Zippel hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 75 Millionen Euro erlöst und im sogenannten Seehinterlandverkehr mit Hamburg und Bremerhaven knapp 111.000 Standardcontainer (TEU) bewegt.

Zippel-Geschäftsführer Axel Plaß war am Dienstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. In einem bereits Anfang Juni veröffentlichten Interview der "Deutschen Verkehrs-Zeitung" sagte er, nach der Freigabe durch das Bundeskartellamt sei das Bundeswirtschaftsministerium bei seinem Investitionsprüfverfahren in eine zweite Runde gegangen. Bei dieser genaueren Prüfung gehe es beispielsweise um die Frage, wie Zippel "bei der Software aufgestellt" sei und ob mit sensiblen ⁠Daten operiert werde. Abschließend sagte Plaß damals: "Zippel mit rund 1,5 Prozent Marktanteil ist die öffentliche Aufregung nicht wert".

(Bericht von Elke Ahlswede und Miranda Murray, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)