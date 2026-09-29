Bundesbank: Reform der Altersvorsorge fördert Kapitalmarktkultur

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Berlin, 29. ⁠Sep (Reuters) - Die aktuell diskutierte Rentenreform hat aus Sicht der Bundesbank mit Blick auf die Altersvorsorge das Zeug zu einem Kulturwandel. Sie habe das Potenzial eines "echten Gamechangers", ‌sagte die Vizepräsidentin der Bundesbank, Sabine Mauderer, am Dienstag in Frankfurt. Sie verwies auf die sogenannte Frühstartrente, ⁠die ⁠am Freitag in erster Lesung im Bundestag war. Damit sollen künftig anspruchsberechtigten Kindern vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro zustehen. Die Eltern sind aufgerufen, mit diesem Geld in Wertpapiere zu ‌investieren, die dem Kind später als ‌Altersvorsorge dienen. Mit diesem Vorstoß würden sehr viele Familien beginnen, über Aktien und Börsen zu sprechen, sagte Mauderer: "Das ⁠wäre ein Kulturwandel."

Auch die privaten Altersvorsorgedepots, die gezielt gefördert ‌werden sollen, zahlten darauf ⁠ein. Ein echter Kulturwandel würde aber vor allem durch die angestrebte "Schwedenrente" entstehen, sagte die Bundesbankvizepräsidentin. Ziel ist es hierbei, einen Teil der Beiträge ‌zur gesetzlichen Rente künftig ⁠am Kapitalmarkt zu investieren. "Das würde ⁠zusammen mit den anderen Elementen der Altersvorsorge das Rentenniveau mittel- bis langfristig spürbar erhöhen", erklärte Mauderer auf der Finanzplatzkonferenz der Bundesbank. Bei der Reform der Altersvorsorge gehe es nicht nur um eine Rentenreform. Es gehe vielmehr um das "Entstehen einer echten Kapitalmarktkultur".

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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