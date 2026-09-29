Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen

BREMEN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr will 16 neue Transportflugzeuge vom Typ A400M bei Airbus bestellen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz in Bremen nach einem Besuch des dortigen Airbus-Werks. Damit sollen ältere Maschinen ohne taktische Fähigkeiten ausgetauscht werden.

Man denke "sehr konkret aktuell darüber nach, logistische Flugzeuge durch neue taktische zu ersetzen", sagte der Verteidigungsminister. Es gebe dazu "sehr gute" Gespräche mit Airbus. Vorher muss noch der Deutsche Bundestag darüber entscheiden. Laut Pistorius geht es bei der geplanten Investition um einen Milliardenbetrag.

Militärische und humanitäre Einsätze

Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. Der vorerst letzte Maschine wurde erst im April dieses Jahres übergeben. 16 Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, etwa zur Abwehr von Raketenbeschuss, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden.

Das Transportflugzeug hat bei der Bundeswehr verschiedene Aufgaben. Es kann andere Flugzeuge in der Luft betanken oder auch selbst betankt werden. Neben dem Transport von Soldaten oder militärischen Gütern wie Panzern wird es auch für humanitäre Einsätze genutzt. Es bringt Hilfsgüter in Krisengebiete, kann zu einer mobilen Krankenstation umgebaut werden oder war zuletzt in Frankreich als Löschflugzeug im Einsatz. Viel Aufmerksamkeit erlangte das Flugzeug auch für die Evakuierungsflüge aus Afghanistan nach der erneuten Machtergreifung der Taliban.

Alte Modelle sollen an Partner verkauft werden

Weltweit wird der A400M von zehn verschiedenen Nationen genutzt - wenn es nach Pistorius geht, sollen es noch mehr werden. Aus seiner Sicht sei der A400M das "beste Flugzeug seiner Art". Beim Kauf neuer Flugzeuge würden ältere Bundeswehr-Maschinen des Typs an Partner verkauft, sagte er.

Der A400M kann nach Airbus-Angaben bis zu 37 Tonnen Ladung transportieren und Strecken von bis zu knapp 6.300 Kilometern fliegen. Das entspricht etwa der Strecke von Wunstorf bis New York. Es ist technisch so gebaut, dass es auch auf sandigen oder unebenen Pisten starten und landen kann. Gebaut wird das Transportflugzeug unter anderem in Bremen, wo der Rumpf des A400M entsteht./hho/DP/jha