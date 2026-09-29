"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"

Herr Hackethal, Sie haben in einer 2017 veröffentlichten Studie 40.000 Depots von Privatanlegern untersucht. Was können Sie über den Zusammenhang zwischen Kosten und Rendite bei der Geldanlage sagen?

Andreas Hackethal: Ganz einfach: Die Bruttorendite, also das, was der Markt erwirtschaftet, minus die prozentualen Produkt- und Handelskosten, ergibt die Rendite, die beim Anleger ankommt. Wenn der Dax zehn Prozent steigt und ein Fonds durch Kauf und Management zwei Prozent Kosten verursacht, bleiben acht Prozent übrig. Kosten gehen also eins zu eins von der Rendite ab.

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