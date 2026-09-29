DAX® - Gemischtes Bild und ein entscheidender Trigger

Während sich die charttechnischen Perspektiven diverser Chip- und Technologiewerte verbessern ( siehe Analysen unten ), trübt sich die Marktbreite in den USA weiter ein. Besonders kritisch blicken wir aktuell auf die Anzahl der neuen 52-Wochen-Tiefs für alle an der NYSE notierten Papiere, die die positiven Pendants der 52-Wochen-Hochs an jedem einzelnen Handelstag im September übertraf. Der Prozentsatz der neuen Jahrestiefs erreichte dabei zuletzt sogar deutlich zweistellige Werte. Dieser widersprüchlichen Gemengelage zollt der DAX® mit mehreren Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern Tribut. Die deutschen Standardwerte suchen also nach Orientierung und tun dies im Bereich der Schlüsselzone bei 25.500/25.400 Punkten. Auf diesem Niveau hat das Aktienbarometer im Jahresverlauf immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, die Kombination aus dem Hoch vom 17. September bei 25.800 Punkten und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.821 Punkten) zu überwinden. Gelingt der Sprung über diese Hürden, wäre eine kleine Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 600 Punkten komplettiert. Diesen Befreiungsschlag definieren wir als notwendiges Startsignal für ein erfolgreiches 4. Quartal.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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