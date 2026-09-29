Dax im Plus - Leitindex trotzt schwachem Umfeld

Die hohen Ölpreise und der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten bleiben am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag im Blick. Allerdings hält sich der deutsche Aktienmarkt in diesem Umfeld recht robust. Der Dax stieg zum Handelsstart um 0,2 Prozent auf 25.425 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,1 Prozent auf 30.920 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 indes, Leitindex der Eurozone, stieg etwas deutlicher mit plus 0,3 Prozent auf 6.327 Zähler.

Während die Ölpreise wieder stiegen, bestehe weiterhin Hoffnung auf eine diplomatische Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran. "Und während sich die Rendite der dreißigjährigen Bundesanleihe in großen Schritten der vier-Prozent-Marke nähert, ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober auf 40 Prozent gesunken", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die seit einiger Zeit nur geringfügigen Bewegungen im Leitindex.

Die Wahrscheinlichkeiten für einen Zinsschritt in den USA steigt ihm zufolge indes. Die US-Notenbank Fed sei bei der Inflationsbekämpfung noch etwas hinter der Kurve, während die EZB deutlich früher mit Zinsanhebungen begonnen habe.

Analystenabstufung belastet FMC

Eine gestrichene Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat am Dienstag die FMC-Aktie belastet. Das Papier des Dialysespezialisten gab im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent auf 39,73 Euro nach.

Die Analysten von Berenberg senkten ihr Kursziel kräftig von 60 auf 42 Euro und bewerten die Aktie nun mit "Hold". Fresenius Medical Care habe das Transformationsprogramm "FME25+" erfolgreich umgesetzt, hieß es unter Verweis auf Einsparungen und den gesenkten Verschuldungsgrad. Diese internen Maßnahmen seien nun weitgehend abgeschlossen, doch das Mengenwachstum in den Vereinigten Staaten sei schwach.

Für eine Neubewertung der Aktie seien jedoch Anzeichen für ein positives Behandlungswachstum in den USA erforderlich. "Die Transparenz ist jedoch begrenzt, und es dürfte noch einige Quartale dauern, bis sich ein solcher Trend abzeichnet", schrieben sie.

RWE-Aktie gibt nach Medienbericht nach

RWE-Aktien geben am Dienstag etwas nach infolge eines Medienberichts über angebliches Interesse am Kraftwerksbetreiber Uniper. Der RWE-Kurs verlor rund ein Prozent, während die Uniper-Titel um rund zwei Prozent anzog. Letztere sind seit der Ende 2022 vollzogenen Rettung fast vollständig in den Händen des deutschen Staates. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstag von mehreren Interessenten.

Laut dem Bericht sollen die Beteiligungsgesellschaft KKR und der Energiekonzern RWE innerhalb einer Frist ein gemeinsames, unverbindliches Angebot vorgelegt haben. Für RWE wäre dies eine Kehrtwende, denn Vorstandschef Markus Krebber hatte einem Interesse vor einigen Wochen noch eine Absage erteilt. Laut einem Händler wirft dies strategische Fragen auf. Eine Übernahme würde dieser auch negativ werten, weil der Abzug von Finanzmitteln bei RWE am Potenzial für mögliche Aktienrückkäufe zehren würde.

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