Dax kaum verändert erwartet - Ölpreise im Blick

28. Sep (Reuters) - ⁠Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex leicht schwächer bei 25.374 Punkten geschlossen. Anziehende Ölpreise und rekordhohe Anleiherenditen haben auch ‌die Wall Street erneut ausgebremst. Im Fokus der Anleger bleibt die Lage am Golf. Nach der Ablehnung eines iranischen Friedensplans zur Öffnung ⁠der Straße ⁠von Hormus durch US-Präsident Donald Trump sollen Vermittler aus Katar Gespräche mit den USA und dem Iran führen, um eine mögliche Friedenslösung zu finden.

• Auf der Agenda der Investoren stehen zudem die Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone und in den USA im September.

• Bei ‌einer Konferenz der Bundesbank werden EZB-Ratsmitglied Joachim ‌Nagel und EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone sprechen. Zudem werden der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, erwartet.

• Im Tagesverlauf sind ⁠Reden zahlreicher Notenbanker geplant. Darunter sind die Fed-Vertreter Michelle Bowman, Michael Barr, ‌Austan Goolsbee, Alberto Musalem, John Williams ⁠und Christopher Waller. Für die EZB spricht Chefvolkswirt Philip Lane.

• UniCredit-Chef Andrea Orcel arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge daran, in den kommenden Monaten die Kontrolle über die Commerzbank zu übernehmen. Sobald ‌die nötigen Genehmigungen zur Übernahme der ⁠Bank vorlägen, wolle er eine außerordentliche ⁠Hauptversammlung einberufen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

• Der Münchner Autobauer BMW will auf einer zweitägigen Investoren- und Analystenveranstaltung strategische und finanzielle Neuigkeiten vorstellen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen Künstliche Intelligenz, humanoide Robotik, die Marktstrategie für China und Europa sowie Effizienzmaßnahmen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.374,42

EuroStoxx50 6.301,28

EuroStoxx50-Future 6.331,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.481,51 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.683,69 -0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 64.948,01 -1,4%

Shanghai 3.826,51 +0,1%

Hang Seng 24.466,72 -0,7%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)