Vorbörse 29.09.2026

Dax nahe Vortagsniveau - Ölpreise und US-Renditen steigen

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Am Aktienmarkt bleiben die Augen der Anleger am Dienstag auf die steigenden Ölpreise und den anhaltenden Ausverkauf an den Anleihemärkten gerichtet. Mit relativ wenig Technologie-Anteil dürfte sich der Dax jedoch der internationalen Schwäche in dieser Branche aber entziehen können, die nach der New Yorker Nasdaq in Asien auch die Börse in Seoul nochmals etwas belastete.

Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,1 Prozent im Plus auf 25.410 Punkte.

Die Ölpreise steigen derzeit wieder, während der Optimismus hinsichtlich eines baldigen diplomatischen Durchbruchs im Krieg zwischen den USA und dem Iran nachlässt. Von ölpreisbedingten Inflationssorgen angetrieben hatten zunehmende Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed am Montag die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs getrieben.

USA: Verluste

Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus.

Künstliche Intelligenz
OpenAI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modellheute · 04:35 Uhr · dpa-AFX
OpenAI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modell

Der Dow Jones Industrial sank um 0,7 Prozent auf 51.482 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 7.683 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um rund ein Prozent auf 30.277 Punkte abwärts.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.482- 0,67 Prozent
S&P 5007.683- 0,77 Prozent
Nasdaq 10030.277- 1,08 Prozent

Asien: Verluste

Ein Anstieg der Anleiherenditen vor allem in den USA hat am Dienstag die Börsen Asiens belastet. So spekulieren Anleger angesichts hoher Ölpreise und damit verbundener Inflationssorgen zunehmend auf eine baldige weitere Leitzinserhöhung in den USA. In Japan fiel der Nikkei 225 im späten Handel um 1,4 Prozent.

In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt knapp im Minus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent sank. Verluste verzeichneten auch die Börsen in Südkorea und Indien.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.947- 1,41 Prozent
Hang Seng24.458- 0,75 Prozent
CSI 3004.333- 0,18 Prozent
Kospi6.820- 1,00 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future119,35- 0,10 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,63+ 0,002 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,25+ 0,013 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1359- 0,10 Prozent
Dollar in Yen157,52+ 0,08 Prozent
Euro in Yen178,93+ 0,03 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent107,30 Dollar+ 1,69 Dollar
WTI94,29 Dollar+ 1,69 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 28 (28,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT FMC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 42 (60) EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 39 (40) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 187 (205) EUR - 'BUY'

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

(mit Material von dpa-AFX)

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