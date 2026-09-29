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Comeback erneuerbarer Energien

Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitieren

onvista · Uhr

CO2-Einsparung, weniger Abhängigkeit von Öl, KI-Datenzentren: Viele Treiber erhöhen den Strombedarf. Das macht auch einige Aktien (wieder) spannend. Wir stellen sie vor.

Bauarbeiten an einer Stromtrasse.
Quelle: Adobe.com/Freeday photo
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Mehr als eine ganze Petawatt-Stunde Strom hat China im August verbraucht. Ein neuer Rekord. Falls dir Petawatt nichts sagt: Keine Panik, es ist eine absurd hohe Zahl. Eine Petawatt-Stunde sind sage und schreibe eine Billiarde Wattstunden.

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