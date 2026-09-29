EQS-Adhoc: Allane SE beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

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Allane SE beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse



29.09.2026 / 14:03 CET/CEST

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AD HOC MITTEILUNG

Allane SE beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Garching bei München, 29. September 2026 – Die Aktien der Allane SE („Gesellschaft“) (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) sind zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen.

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute beschlossen, einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Prime Standard zu stellen und in den General Standard zu wechseln. Der Wechsel des Börsensegmentes eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, den mit der Notierung im Prime Standard verbundenen Zusatzaufwand zu reduzieren. Der Widerruf der Zulassung wird mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse im Internet (www.deutsche-boerse.com) wirksam. Der Widerruf lässt die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt (General Standard) unberührt.

Kontaktdaten:

Alexander Jürgens

Investor Relations

E-Mail: ir@allane.com

Tel: +49 89 708081312

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Parkring 33 85748 Garching bei München Deutschland Telefon: +49 (0)89 7080 81 610 E-Mail: ir@allane.com Internet: http://ir.allane-mobility-group.com ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg LEI Code: 529900CBIWZ57I62HZ92 EQS News ID: 2407120

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