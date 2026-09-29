EQS-Adhoc: Allane SE beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

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EQS-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Allane SE beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

29.09.2026 / 14:03 CET/CEST
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AD HOC MITTEILUNG

Allane SE beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Garching bei München, 29. September 2026 – Die Aktien der Allane SE („Gesellschaft“) (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) sind zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen.

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute beschlossen, einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Prime Standard zu stellen und in den General Standard zu wechseln. Der Wechsel des Börsensegmentes eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, den mit der Notierung im Prime Standard verbundenen Zusatzaufwand zu reduzieren. Der Widerruf der Zulassung wird mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse im Internet (www.deutsche-boerse.com) wirksam. Der Widerruf lässt die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt (General Standard) unberührt.

Kontaktdaten:
Alexander Jürgens
Investor Relations
E-Mail: ir@allane.com
Tel: +49 89 708081312

Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 7080 81 610
E-Mail:ir@allane.com
Internet:http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN:DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN:A0DPRE
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code:529900CBIWZ57I62HZ92
EQS News ID:2407120
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