EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen/Vorschlag für den Vorsitz des Aufsichtsrats HV 2027

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Aurubis AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen/Vorschlag für den Vorsitz des Aufsichtsrats HV 2027



29.09.2026 / 16:39 CET/CEST

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Hamburg, 29.09.2026 – Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Bestellung von Herrn Dr. Toralf Haag als Vorsitzenden des Vorstands (CEO) bis zum

28. Februar 2031

sowie die Bestellung von Herrn Tim Kurth als COO Custom Smelting & Products bis zum

30. Juni 2032

zu verlängern.

Darüber hinaus beabsichtigt der Aufsichtsrat, die Bestellung von Herrn Steffen Alexander Hoffmann als Finanzvorstand (CFO) um weitere fünf Jahre bis zum

30. September 2032

zu verlängern.

Frau Inge Hofkens wird mit Ablauf des

30. September 2026

im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der Aurubis AG ausscheiden. Frau Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, wird als Generalbevollmächtigte/Executive Vice President den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie übernehmen.

Im Zusammenhang mit der anstehenden Wahl der Anteilseignervertreter auf der Hauptversammlung 2027 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Frau Prof. Christina Reuter und Herrn Philipp Möller als zwei neue Kandidaten sowie Frau Kathrin Dahnke, die Herren Gunnar Groebler, Prof. Markus Kramer und Dr. Stephan Krümmer vorzuschlagen. Für den Fall seiner Wahl ist vorgesehen, dass Herr Prof. Markus Kramer als Vorsitzender für den altersbedingt ausscheidenden Prof. Fritz Vahrenholt vorgeschlagen wird.

Mit diesen Entscheidungen stellt der Aufsichtsrat frühzeitig die Kontinuität in der Unternehmensführung sicher und schafft eine verlässliche Grundlage für die Zukunft des Konzerns.

Kontakt:

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter Konzernrechtsabteilung

E-Mail: c.frenzel@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 30 44

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