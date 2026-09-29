EQS-Adhoc: Burgenland Holding AG: Die Position des Finanzvorstandes der Burgenland Energie AG, an der die Burgenland Holding AG mit 49 % beteiligt ist, wird ausgeschrieben.

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EQS-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Burgenland Holding AG: Die Position des Finanzvorstandes der Burgenland Energie AG, an der die Burgenland Holding AG mit 49 % beteiligt ist, wird ausgeschrieben.

29.09.2026 / 16:34 CET/CEST
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Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Burgenland Energie AG darüber informiert, dass Herr Mag. Czerny, MBA eine Verlängerung seines mit 31.12.2026 auslaufenden Vertrages als Finanzvorstand nicht anstrebt. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Burgenland Energie AG wurde daher beschlossen, die Position des Finanzvorstandesgemäß dem Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetz auszuschreiben. Mag. Czerny, MBA wird seine Funktion bis zum Ende seiner Vertragsperiode weiterhin ausüben.

Kontakt:

Burgenland Holding AG

Mitglied des Vorstands

Dr. Klaus Kohlhuber

Technologiezentrum

Marktstraße 3

7000 Eisenstadt

Telefon: +43 2236 200-12398

E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at

Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Burgenland Holding AG
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Österreich
Telefon:+43 2236 200 24186
Fax:+43 2236 200 84703
E-Mail:info@buho.at
Internet:www.buho.at
ISIN:AT0000640552
WKN:879095
Börsen:Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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