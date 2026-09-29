EQS-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 28.09.2026, 17:06 Uhr CET/CEST - Verlängerung der Geschäftsführer-Anstellungsverträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß – Carsten Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Korrektur der Veröffentlichung vom 28.09.2026, 17:06 Uhr CET/CEST - Verlängerung der Geschäftsführer-Anstellungsverträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß – Carsten Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt



29.09.2026 / 13:45 CET/CEST

Berichtigung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA berichtigt hiermit die am 28. September 2026 um 17:06 Uhr MESZ veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung mit dem Titel „Verlängerung der Geschäftsführer-Anstellungsverträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß – Carsten Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt“.



In der ursprünglichen Meldung ist im vorletzten Absatz ein redaktioneller Fehler hinsichtlich der unveränderten Laufzeit des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages von Frau Svenja Schlenker unterlaufen.



Falsche Angabe: „Der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag von Svenja Schlenker, die erst kürzlich im November 2025 zur Geschäftsführerin bestellt wurde, bleibt unverändert bis zum 30. Juni 2028 bestehen.“



Korrekte Angabe: „Der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag von Svenja Schlenker, die erst kürzlich im November 2025 zur Geschäftsführerin bestellt wurde, bleibt unverändert bis zum 31. Dezember 2028 bestehen.“



Die übrigen Angaben in der ursprünglichen Mitteilung bleiben unverändert.



Dortmund, 29. September 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH





Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

Ende der Insiderinformation

Veränderte Umstände / wahre Information:

Der vollständige, berichtigte Text der Mitteilung lautet wie folgt:



Der Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH (persönlich haftende Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA) hat heute die folgenden wichtigen Personalentscheidungen getroffen:



1.

Carsten Cramer, bisher Sprecher der Geschäftsführung, wird mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Sein ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufender Geschäftsführer-Anstellungsvertrag wird bis zum 30. Juni 2031 verlängert.



2.

Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufende Geschäftsführer-Anstellungsvertrag von Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, wird bis zum 30. Juni 2030 verlängert.



3.

Thomas Treß möchte auf eigenen Wunsch seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrag nur um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängern. Nach Ablauf seines Vertrags möchte er aus der Geschäftsführung ausscheiden, um sich künftig Mandaten in Aufsichts- und Kontrollgremien in anderen Unternehmen und einer selbstständigen Beratungstätigkeit zu widmen. Thomas Treß wird Borussia Dortmund bei Bedarf auch künftig beratend zur Verfügung stehen.



Der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag von Svenja Schlenker, die erst kürzlich im November 2025 zur Geschäftsführerin bestellt wurde, bleibt unverändert bis zum 31. Dezember 2028 bestehen.



Mit diesen Entscheidungen hat Borussia Dortmund wichtige Schritte unternommen, um die langfristige Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung zu sichern.



Dortmund, 28. September 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

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