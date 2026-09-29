EQS-AFR: BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.09.2026 / 13:45 CET/CEST

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Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2027

Ort:

https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2027

Ort:

https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland Internet: www.baywa.com LEI Code: 529900SM0FDLLYATXU36

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