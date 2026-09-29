EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
29.09.2026 / 11:12 CET/CEST
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Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.dfag.de
|LEI Code:
|529900CY6JKIFT9GH610
|Ende der Mitteilung
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2406984 29.09.2026 CET/CEST