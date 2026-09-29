EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.09.2026 / 11:12 CET/CEST

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Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Gustav-Heinemann-Ufer 56 50968 Köln Deutschland Internet: www.dfag.de LEI Code: 529900CY6JKIFT9GH610

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