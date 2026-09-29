EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.09.2026 / 11:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Internet:www.dfag.de
LEI Code:529900CY6JKIFT9GH610
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2406984 29.09.2026 CET/CEST

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