EQS-AFR: Meta Wolf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Meta Wolf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Meta Wolf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.09.2026 / 14:36 CET/CEST

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Hiermit gibt die Meta Wolf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.metawolf.com/de/investor-relations

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Meta Wolf AG Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld Deutschland Internet: https://metawolf.com LEI Code: 391200XVGFRTWOC6XX47

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