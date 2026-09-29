EQS-AFR: Meta Wolf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Meta Wolf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Meta Wolf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.09.2026 / 14:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Meta Wolf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.metawolf.com/de/investor-relations

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet:https://metawolf.com
LEI Code:391200XVGFRTWOC6XX47
Ende der MitteilungEQS News-Service

2407172 29.09.2026 CET/CEST

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