EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2026 / 14:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 9. Zwischenmeldung

Walldorf, den 29.09.2026

Im Zeitraum vom 21.09.2026 bis einschließlich zum 25.09.2026 wurden insgesamt 590.000

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

DatumGesamtzahl der AktienTäglich gewichteter Durchschnittskurs (€)Aggregiertes Volumen (€)*
2026-09-2110.000184,281.842.794,00
2026-09-2210.000184,371.843.709,00
2026-09-2310.000185,361.853.608,00
2026-09-24550.000183,60100.981.100,00
2026-09-2510.000184,741.847.390,00
Total590.000184,47108.368.601,00

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 25.09.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.895.886Stück.

SAP SE

Der Vorstand

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
LEI Code:529900D6BF99LW9R2E68
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2407166 29.09.2026 CET/CEST

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