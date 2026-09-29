EQS-DD: 2G Energy AG: Pablo Hofelich, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.09.2026 / 14:03 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Pablo Nachname(n): Hofelich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

2G Energy AG

b) LEI

529900GC2NUJ6F0TSK26

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 58,70 EUR 1.761,00 EUR 58,70 EUR 8.805,00 EUR 58,70 EUR 8.805,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 58,70 EUR 19.371,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 2G Energy AG Benzstr. 3 48619 Heek Deutschland Internet: www.2-g.de LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26

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