EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf

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Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2026 / 13:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Armin Theodor
Nachname(n):Papperger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
950,35 EUR231.885,4 EUR
950,40 EUR267.062,4 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
950,3768 EUR498.947,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.rheinmetall.com
LEI Code:5299001OU9CSE29O6S05
Ende der MitteilungEQS News-Service

107290 29.09.2026 CET/CEST

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