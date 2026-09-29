EQS-DD: Shelly Group SE: Iliyana Dimitrova Krushkova, Subscription for shares in a capital increase for employees of Shelly Group SE and its subsidiaries
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.09.2026 / 16:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Iliyana Dimitrova
|Nachname(n):
|Krushkova
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Financial Officer (CFO)
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Shelly Group SE
b) LEI
|8945007IDGKD0KZ4HD95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100003166
b) Art des Geschäfts
|Subscription for shares in a capital increase for employees of Shelly Group SE and its subsidiaries
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,5100 EUR
|306,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,5100 EUR
|306,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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