EQS-DD: Shelly Group SE: Iliyana Dimitrova Krushkova, Subscription for shares in a capital increase for employees of Shelly Group SE and its subsidiaries

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2026 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Iliyana Dimitrova
Nachname(n):Krushkova

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Financial Officer (CFO)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Subscription for shares in a capital increase for employees of Shelly Group SE and its subsidiaries

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,5100 EUR306,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,5100 EUR306,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet:www.corporate.shelly.com
LEI Code:8945007IDGKD0KZ4HD95
Ende der MitteilungEQS News-Service

107270 29.09.2026 CET/CEST

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