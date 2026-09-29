EQS-DD: Shelly Group SE: Wolfgang Kirsch, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch Ausübung von Aktienoptionen. Transaktion im Zusammenhang mit einem Aktienoptionsprogramm.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.09.2026 / 16:45 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Wolfgang Nachname(n): Kirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer (CEO)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch Ausübung von Aktienoptionen. Transaktion im Zusammenhang mit einem Aktienoptionsprogramm.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,5100 EUR 50.177,3700 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,5100 EUR 50.177,3700 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien Internet: www.corporate.shelly.com LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95

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