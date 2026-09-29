EQS-News: ASICS MACHT AUF WELTWEITEN BEWEGUNGSMANGEL AUFMERKSAM - NEUE STUDIE ZEIGT, DASS BEWEGUNG AUS UNSEREM ALLTAG VERSCHWINDET

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ASICS MACHT AUF WELTWEITEN BEWEGUNGSMANGEL AUFMERKSAM - NEUE STUDIE ZEIGT, DASS BEWEGUNG AUS UNSEREM ALLTAG VERSCHWINDET



30.09.2026 / 01:05 CET/CEST

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Eine aktuelle globale Forschung zeigt: Menschen verbringen nach eigenen Angaben 86 % ihrer Wachzeit ohne Bewegung¹ – denn moderne Bequemlichkeit lässt Bewegung zunehmend aus unserem Alltag verschwinden.

86 % ihrer Wachzeit verbringen Menschen nach eigenen Angaben ohne Bewegung.

53 % der befragten Erwachsenen erreichen bereits heute nicht das empfohlene Maß an Bewegung.

Bis 2035 könnte dieser Anteil auf 56 % steigen – das entspricht 2,3 Milliarden Erwachsenen² in den untersuchten Ländern.

64 % der Befragten sagen, dass die Bequemlichkeit des modernen Lebens es einfach macht, einen ganzen Tag nahezu ohne Bewegung zu verbringen.

Lisa-Sophie Scheurell, Moderatorin des Podcast "Wissen Weekly" leiht dem von der Natur inspirierten Kurzfilm „Human Nature" seine Stimme und zeigt, wie die heutigen Lebensumstände unser Bewegungsverhalten verändern.

Schon 15 Minuten Bewegung können einen positiven Effekt auf unsere mentale Verfassung haben und dazu beitragen, dass wir uns besser fühlen.

BERLIN, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des World Mental Health Day macht ASICS auf einen weltweiten Rückgang von Bewegung aufmerksam. Neue globale Forschung zeigt: Menschen verbringen nach eigenen Angaben 86 % ihrer Wachzeit ohne Bewegung¹. Gleichzeitig sorgt die zunehmende Bequemlichkeit des modernen Lebens dafür, dass Bewegung immer weniger Teil unseres Alltags ist.

Human Nature, a new nature-inspired documentary narrated by the award-winning Sigourney Weaver

Als Reaktion darauf startet ASICS das „Movement Conservation Project"³, eine Initiative zum Erhalt der Bewegung, um Menschen dabei zu helfen, aktiv zu bleiben. Das Projekt führt den weltweit ersten „Movement Conservation Status"⁴ ein, welcher zur Beschreibung und Einordnung des menschlichen Aktivitätsstatus verwendet wird. Dieser wurde gemeinsam mit Expert*innen entwickelt und stützt sich auf eine Studie mit 34.000 Teilnehmer*innen aus 31 Ländern. Klassifiziert werden das Bewegungsniveau anhand international anerkannter Richtlinien für körperliche Aktivität in den Kategorien „Aktiv", „Gefährdet" oder „In ernster Gefahr".

Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der Menschen (53 %) ein Bewegungsniveau aufweisen, das als „Gefährdet" oder „in ernster Gefahr" eingestuft wird. Ca. 23% der Befragten gibt an weniger als 30 Minuten pro Woche Sport zu treiben und liegt damit mit dem Bewegungsniveau innerhalb der Klassifikation „In ernster Gefahr".

Sollten sich die aktuellen Trends fortsetzen, wird der Anteil der Erwachsenen mit einem Bewegungsniveau der Kategorien „In ernster Gefahr" oder „Gefährdet" bis 2035 voraussichtlich auf 56 % steigen – das entspricht schätzungsweise 2,3 Milliarden Erwachsenen in den untersuchten Ländern. Aber dieser Trend zeichnet sich nicht nur im Bewegungsniveau ab, sondern hat auch Einflüsse auf Körper & Geist.

Das Bewegungsniveau steht in Zusammenhang mit unserem psychischen Wohlbefinden.

Personen mit einem, als „gefährdet" eingestuften Bewegungsniveau berichten von einem deutlich geringeren psychischen Wohlbefinden. Ihr durchschnittlicher State of Mind-Index liegt bei 60 von 100 Punkten – gegenüber 71 von 100 Punkten bei Personen mit einem „aktiven" Bewegungsniveau. Zudem fühlen sie sich nach eigenen Angaben 23 % weniger energiegeladen, 20 % weniger ausgeglichen und 17 % weniger konzentriert und berichten von 16 % mehr Stress.

Junge Menschen sind besonders gefährdet. Mehr als die Hälfte (57 %) der 18- bis 24-Jährigen gibt an, die empfohlenen Bewegungsmengen nicht zu erreichen, wobei 92 % sagen, dass sie dadurch negative Folgen wie schlechte Laune, erhöhten Stress und Schlafstörungen erleben.

Das moderne Leben verdrängt Bewegung

Die Studie zeigt, dass die zunehmende Bequemlichkeit des modernen Lebens Bewegung immer mehr aus unserem Alltag verdrängt. Ob Arbeiten, Einkaufen, Bankgeschäfte, Essen, soziale Kontakte oder Unterhaltung – vieles lässt sich heute erledigen, ohne das eigene Zuhause überhaupt verlassen zu müssen. Fast zwei Drittel der Befragten (64 %) sagen, dass es ihnen aufgrund der Bequemlichkeit des modernen Lebens leichtfällt, einen ganzen Tag mit kaum Bewegung zu verbringen. Mehr als vier von zehn geben sogar an, problemlos drei oder mehr Tage zu Hause bleiben zu können, ohne das Haus verlassen zu müssen.

Zu Hause zu bleiben, hat allerdings seinen Preis: Menschen, die regelmäßig einen ganzen Tag lang das Haus nicht verlassen, erreichen im Durchschnitt einen „State of Mind"-Index von 62 von 100 Punkten. Bei denjenigen, die regelmäßig nach draußen gehen, liegt der Wert hingegen bei 71. Gleichzeitig bewegen sich Menschen, die häufiger zu Hause bleiben, doppelt so oft auf einem „In ernster Gefahr"-Niveau (40 % gegenüber 20 %).

Auch technologische Entwicklungen verstärken diesen Trend. 41 % der Befragten erledigen regelmäßig Besorgungen online, anstatt sie persönlich zu erledigen, während 39 % häufig per Telefon oder Video kommunizieren, statt sich persönlich zu treffen. Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel bei den 18- bis 24-Jährigen: 41 % nutzen inzwischen KI für Aufgaben, die sie früher selbst übernommen hätten – mehr als in jeder anderen Altersgruppe.

Schon 15 Minuten Bewegung täglich können einen Unterschied machen

Bereits kleine Bewegungseinheiten können einen positiven Effekt haben. Untersuchungen von ASICS zeigen, dass schon 15 Minuten Bewegung ausreichen können, um eine messbare Verbesserung der psychischen Verfassung zu bewirken.

David Raichlen, Professor für Anthropologie, sagt:

„Wir haben eine Welt geschaffen, in der Bewegung zur Option geworden ist. Heute können wir arbeiten, einkaufen, soziale Kontakte pflegen und uns unterhalten lassen, ohne uns dabei wirklich bewegen zu müssen. So bequem das auch sein mag – unser Körper und unser Geist sind weiterhin auf regelmäßige Bewegung angewiesen, um gesund zu bleiben.

Die Ergebnisse zeigen: Bewegung ist kein optionales Extra, sondern ein grundlegender Bestandteil dafür, wie wir uns fühlen, denken und im Alltag funktionieren. Das Ermutigende ist, dass es nicht viel braucht, um etwas zu verändern. Schon kleine, leicht umsetzbare Bewegungseinheiten können einen echten Unterschied machen. Die Herausforderung besteht darin, diese Momente wieder stärker in unseren Alltag zu integrieren."

ASICS bringt die Geschichte mit Human Nature zum Leben, einem naturinspirierten Kurzfilm, erzählt von Lisa-Sophie Scheurell. Mit einem augenzwinkernden Blick auf unsere modernen Komfortzonen zeigt der Film, wie Sofas, Screens und Bequemlichkeit still und leise die Bewegung aus unserem Alltag verdrängen. Eine Erinnerung daran, dass Bewegung in unserer Natur liegt.

Sehen Sie sich „Human Nature" hier an: Human Nature | A New Nature Documentary Narrated by Sigourney Weaver

Gary Raucher, Executive Vice President von ASICS, sagte:

„Seit mehr als 75 Jahren lässt sich ASICS von der Überzeugung leiten, dass Bewegung nicht nur den Körper, sondern auch den Geist verändert. Deshalb heißen wir ASICS. Unser Name leitet sich nämlich von dem lateinischen Spruch ‚Anima Sana In Corpore Sano' ab – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.

Da das moderne Leben Bewegung still und leise aus dem Alltag verdrängt, glauben wir, dass es heute wichtiger denn je ist, die Menschen an die Kraft der Bewegung zu erinnern. Beim ‚Movement Conservation Project' geht es darum, Menschen dabei zu helfen, in Bewegung zu bleiben."

An diesem World Mental Health Day ermutigt ASICS alle, sich 15 Minuten Zeit für ihr Wohlbefinden zu nehmen und sich nur 15 Minuten lang zu bewegen, um Körper und Geist zu stärken.

Man kann auch „ASICS Movement Conservationist" werden und sich einer globalen Community anschließen, die mehr Menschen dazu inspiriert, sich zu bewegen.

Für mehr Infos, besuchen Sie asics.com

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

¹Selbst angegebene tägliche Bewegungsaktivität, ausgehend von einem 16-stündigen Wachzustand.

2Selbst Basierend auf 56 % der prognostizierten Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren in den 31 untersuchten Märkten im Jahr 2035 (4,04 Milliarden), gemäß den „UN World Population Prospects 2024".

3Das Projekt „Movement Conservation" aus dem Jahr 2026 und der dazugehörige Forschungsbericht basieren auf der globalen „State of Mind"-Studie von ASICS, die im Juli 2026 unter 34.000 Teilnehmern in 31 Märkten durchgeführt wurde: Australien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Malaysia, Niederlande, Norwegen, Peru, Polen, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Taiwan, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und Vietnam. In jedem Markt wurden 1.000 Personen aus der allgemeinen Bevölkerung befragt (2.000 in den USA, im Vereinigten Königreich und in China), die hinsichtlich Alter, Geschlecht und Region landesweit repräsentativ waren.

4ASICS hat in Zusammenarbeit mit Professor Brendon Stubbs den „Movement Conservation Status" entwickelt und dabei auf international anerkannte Richtlinien für wöchentliche körperliche Aktivität zurückgegriffen, darunter diejenigen der Weltgesundheitsorganisation, von Sport England, NHS England und die US-amerikanischen Richtlinien für körperliche Aktivität. Der „Movement Conservation Status" unterteilt die selbst angegebene wöchentliche Bewegungsaktivität in drei Kategorien: „Aktiv" (150+ Minuten), „Risikogruppe" (30–149 Minuten) und „Gefährdet" (weniger als 30 Minuten).

Über ASICS

Bei ASICS haben all unsere fünf Buchstaben eine Bedeutung. ASICS ist ein Akronym für den lateinischen Ausdruck „Anima Sana In Corpore Sano" – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und seit unserer Gründung im Jahr 1949 ist es unser Ziel, Menschen dabei zu helfen, genau das zu erreichen.

Von Anfang an erkannte unser Gründer, Kihachiro Onitsuka, dass Sport und Bewegung die Kraft haben, die Stimmung zu heben, Positivität zu vermitteln und Menschen sowie ganze Gemeinschaften voranzubringen. Daran glauben wir nach wie vor.

Und wir glauben, dass unser Ziel heute relevanter ist als je zuvor. Stress und Ängste haben ein Rekordniveau erreicht, doch wir wissen, dass Sport und Bewegung einen positiven Einfluss haben können. Deshalb konzentrieren wir uns weiterhin darauf, mehr Menschen dabei zu unterstützen, sich für eine positive psychische Gesundheit zu bewegen.

ASICS Issues Worldâ€™s First Conservation Warning for Movement as New Research Reveals Weâ€™re Moving Less

Cision

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